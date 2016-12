PHUKET: Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat eine praktische Übersichtskarte entworfen, mit der Fluggäste des Phuket International Airports über die neuen Wege und Standorte am Flughafen informiert werden, nachdem am 16. September der neue Terminal für internationale Flüge eröffnet wurde und der alte Terminal, in dem jetzt alle Inlandsflüge abgefertigt werden, renoviert wird.

Ersichtlich sind die jeweiligen Anfahrtswege zu den beiden Terminals, eine Übersicht zu den Parkmöglichkeiten und die Haltestellen des Shuttle-Busses sowie weitere Haltepunkte, an denen Fahrzeuge stoppen dürfen, um Fahrgäs­te ein- oder aussteigen zu lassen. Die Karte ist auf Englisch und Thai beschriftet.



Flughafenleiterin Monrudee Gettuphan informierte indessen in der „Phuket Gazette“, dass die Renovierungsarbeiten des Terminals für Inlandflüge vermutlich innerhalb von 330 Tagen, beziehungsweise bis Dezember 2017, abgeschlossen werden.