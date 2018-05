Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

Die Mon Bridge ist das Wahrzeichen von Sangklaburi. Foto: The Nation

KANCHANABURI: Aufmerksamen Passanten und dem schnellen Eingreifen von Polizei und Soldaten ist es zu verdanken, dass Thailands längste Holzbrücke am Sonntagabend nicht in Flammen aufging.

Zwei Helfer der Kanchanaburi Forest Protection Foundation überquerten um 21.30 Uhr die Brücke Uttamanusorn über den Fluss Galia und sahen Rauch aus einer Holzsäule aufsteigen. Sie riefen die Polizeiwache Sangklaburi an, deren Beamte mit Soldaten herbeieilten und in nur 15 Minuten das Feuer löschten. Die Polizei vermutet, dass jemand einen Zigarettenstummel beiseite geworfen hatte und dieser am Holz landete.

Die Brücke Uttamanusorn, allgemein als Mon Bridge bezeichnet, ist ein lokales Wahrzeichen. Luangpor Uttama initiierte das Projekt, das 1986/1987 die ethnische Mon-Gemeinde mit dem Ort Wang Ka verband. Beim Hochwasser im Juli 2013 riss ein großer, von der Stromschnelle mitgerissener Baum die Brücke in der Mitte auseinander. Die Provinzverwaltung von Kanchanaburi ließ eine private Firma mit den Reparaturen beginnen, aber die Arbeiten wurden bis Oktober des folgenden Jahres nicht abgeschlossen. Die 9. Infanteriedivision der Armee beendete die Reparaturen in nur 29 Tagen.