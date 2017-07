Von: Redaktion DER FARANG | 29.07.17

PHUKET: Nach einer heftigen Auseinandersetzung soll ein Ladyboy zu zwei Scheren gegriffen und auf seinen russischen Liebhaber eingestochen haben.

Der 31 Jahre alte Ausländer liegt im Mission Hospital. Laut der Polizei arbeitet er für ein Unternehmen in Koh Kaew und wohnt im Bezirk Rassada. Dort soll er in einem Apartment mit einer Frau aus Russland zusammengelebt haben, bis er auf den Ladyboy traf. Überwachungskameras zeigen, wie der Ladyboy am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr das Apartment des Russen verließ. Dort wurde wenig später der Mann mit Stichwunden aufgefunden, heißt es bei der „Phuket Gazette“. Neben ihm lagen blutverschmierte Scheren. Bereits tagsüber sollen die beiden sich gestritten haben. Die Polizei fahndet nach dem Ladyboy.