Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 13.02.17

BANGKOK: Das an der Börse gelistete Unternehmen Forth Corporation will in diesem Jahr an 100 Bürogebäuden in Bangkok 300 Ladestationen für Elektrofahrzeuge installieren.

Autofahrer können die Stationen über eine App des Forth Smart Service nutzen oder online ihr Konto auffüllen.