Von: Redaktion DER FARANG | 15.11.17

Foto: The Nation

NARATHIWAT: Der Inhaber eines Lebensmittelladens in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden des Landes ist am Mittwoch vermutlich wegen eines persönlichen Konflikts erschossen worden.

Der 66-jährige Mann war mit seinem Motorrad am Morgen auf dem Weg zu seinem Geschäft im Bezirk Ra Ngae, als er mit fünf Schüssen, zwei davon in den Kopf, getötet wurde. Ermittlungen der Polizei zufolge, habe ein bewaffneter Mann dem Opfer im Gebüsch am Straßenrand aufgelauert und dreimal auf ihn abgefeuert. Nachdem er stürzte, sei er mit zwei weiteren Schüssen regelrecht hingerichtet worden. Der stellvertretende Polizeichef von Ra Ngae, Geoffrey Salaimarnkun, sagte gegenüber der Zeitung „The Nation“, das Verbrechen würde vermutlich mit einem persönlichen Konflikt zusammenhängen, denn das Opfer und sein Schwiegersohn, wurden schon einmal angeschossen und verletzt.