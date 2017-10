Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.17

WIEN (dpa) - Nach Abschluss der Sondierungsrunde sind doch noch letzte Fragen offen: Österreichs Wahlsieger Sebastian Kurz will sich auf der Suche nach einem Koalitionspartner aber bald öffentlich festlegen.

Der Start der Koalitionsverhandlungen in Österreich soll in den nächsten Tagen erfolgen. Das kündigte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag in Wien an. Zunächst gelte es, noch informelle Gespräche und Telefonate zu führen, sagte der 31-Jährige. Er hatte zuvor Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Stand der Sondierungsgespräche informiert.

«Wir haben vereinbart, dass ich die nächste Zeit noch nutze, um das ein oder andere informell zu vertiefen», so der ÖVP-Chef. Es gilt als wahrscheinlich, dass Kurz die rechte FPÖ zu Koalitionsverhandlungen einladen wird. Die konservative ÖVP und die Rechtspopulisten haben große thematische Überschneidungen unter anderem bei der Zuwanderungspolitik.

Unterdessen bereiten sich Österreichs Sozialdemokraten auf eine künftige Oppositionsrolle vor. «Wir verbinden das mit einem Prozess der Neuaufstellung der Partei», sagte SPÖ-Chef und Kanzler Christian Kern. Eine Koalition mit der konservativen ÖVP oder der rechten FPÖ sei unrealistisch. Die inhaltlichen Trennlinien seien zum jetzigen Zeitpunkt zu groß, meinte der 51-Jährige nach einer Sitzung von SPÖ-Vorstand und -Präsidium.

Es gehe auch darum, die Konturen sozialdemokratischer Politik künftig noch deutlicher herauszuarbeiten, meinte Kern. «Wir verstehen diese Ansage auch als klares Gegengewicht zum Rechtspopulismus in Österreich.»

Bei der Parlamentswahl am 15. Oktober hatte die ÖVP 31,5 Prozent (62 Sitze) erzielt. Ein Plus von 7,5 Prozentpunkten. Auf Platz zwei kam die sozialdemokratische SPÖ mit 26,9 Prozent (52 Sitze), die damit ihren Negativ-Rekord von 2013 bestätigte. Die FPÖ erreichte mit 26 Prozent (51 Sitze) ein Plus von 5,5 Prozentpunkten.