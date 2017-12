Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.17

THAILAND: Die derzeitige Kälte in Zentralthailand, im Norden und Nordosten soll bis einschließlich Dienstag kommender Woche anhalten. Für den Süden hingegen werden weitere starke Niederschläge erwartet.

• • •

BANGKOK: Weniger als zehn Prozent der Rettungshelfer landesweit entsprechen den im kommenden Jahr geltenden Vorschriften und Standards. Danach müssen Sanitäter ein Training über 40 Stunden absolvieren, gegenüber derzeit 24 Stunden. Der Besuch von Lehrgängen ist für Frauen und Männer Pflicht, die ihre drei Jahre geltende Lizenz erneuern wollen. Für die Uniformen der Rettungshelfer und deren Fahrzeuge gilt neu die Farbe Zitronengelb. Landesweit gibt es 10.000 Rettungstrupps mit fast 40.000 Sanitätern.

• • •

BANGKOK: Nach dem Bau von fünf neuen, zweigleisigen Eisenbahnstrecken erwartet der stellvertretende Ministerpräsident Somkid Jatusripitak, dass Güter vermehrt auf Schienen transportiert werden. Auf Straßen koste der Transport einer Tonne je Kilometer 1,22 Baht, auf der Schiene seien es nur 0,93 Baht. Die Regierung will insgesamt weit über 1.000 des 4.000 Kilometer langen Streckennetzes der Eisenbahn für den Gütertransport zweigleisig ausbauen.

• • •

CHIANG MAI: Motorisierte müssen im Norden des Landes derzeit mit dichtem Nebel rechnen. Besonders auf den kurvenreichen Straßen zu den Bergspitzen ist Vorsicht geboten. Die Armee hat im Norden des Landes 185 Checkpoints und Ruheplätze für Autofahrer eingerichtet. Soldaten suchen in den Fahrzeugen nach Drogen und Waffen.

• • •

PATTAYA: Ein zu nahe an einer Hauswand befindlicher Transformator hat am frühen Freitag ein Apartment in Brand gesetzt. Die Feuerwehr brauchte eine halbe Stunde, um das Feuer im zweiten Geschoss des Momento Apartment und Restaurant zu löschen. Die Polizei vermutet einen Kurzschluss als Ursache.

• • •

PHUKET: Die amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan ist bei einer Wanderung auf der Ferieninsel Phuket von einer Schlange gebissen worden. Auf einem Instagram-Video verrät die Amerikanerin ihren Fans, dass sie den Biss gut überstanden hat. „Ich liebe es hier“, sagte sie über ihren Ferienaufenthalt in Thailand. Bangkok Don Mueang: Passagiere sollen frühzeitig erscheinen



• • •



BANGOK: Die Leitung des Flughafens Don Mueang appelliert an die Passagiere, über die Neujahrstage zwei bis drei Stunden vor Abflug ihrer Maschine zu erscheinen. Der Airport hat in diesen Tagen seine Kapazitätsgrenze überschritten. Gemäß dem Direktor des Flughafens, Sutheewat Suwanwat, werden zu Silvester (31. Dezember) rund 113.000 Fluggäste erwartet. Danach sollen es täglich 110.000 sein. Die Flughafenleitung rechnet erst ab 4. Januar wieder mit einem normalen Betrieb. Passagiere sollten sich zeitig auf den Weg machen, weil sich auf der Vibhavadi Rangsit Road immer wieder Staus bilden. Vor dem Abfluggebäude wurde die zum Flughafen führende Rampe abgerissen.