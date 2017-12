Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.17

BANGKOK: 20.000 Polizisten werden zum Countdown für die Sicherheit der Feiernden sorgen.

125.000 Menschen werden Silvester am Einkaufszentrum CentralWorld an der Kreuzung Ratchaprasong erwartet, weitere Zehntausende auf der Khao San Road, am Asiatique an der Charoenkrung Road und am Crystal Design Centre an der Pradit Manutham Road. Verstärkt wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf den Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang.

• • •

BANGKOK: Das staatliche Telekommunikationsunternehmen TOT will sein Geschäftsfeld Festnetz aufwerten. Im neuen Jahr sollen die monatliche Gebühr von derzeit 107 Baht und die Gesprächsgebühren reduziert und über das Festnetz WiFi-Service angeboten werden. In Zeiten des Handys laufen dem Konzern die Festnetz-Kunden davon.

• • •

Vor den Similan-Inseln ist ein britischer Tourist ertrunken.

PHANG-NGA: Ein 60 Jahre alter Brite ist vor den Similan-Inseln ertrunken. Ein Rettungsteam der Marine barg den Urlauber und begann umgehend mit der Wiederbelebung, Zu spät, Ärzte konnten nur noch den Tod des Ausländers feststellen.

• • •

YALA: Die Stadt Betong an der Grenze zu Malaysia war in der Nacht zum Dienstag stundenlang ohne Strom, weil Aufständische mit Bomben sechs Strommasten gesprengt hatten. Es gab keine Verletzten, ein Auto wurde beschädigt.

• • •

SONGHLA: Ein 17 Jahre altes, offenbar verwirrtes Mädchen hat ihr Neugeborenes aus dem dritten Geschoß eines Apartmentgebäudes geworfen. Ihr malaysischer Freund hatte sie verlassen. Unklar ist, ob das Baby beim Sturz getötet wurde oder tot zur Welt kam.

• • •

Die Mörder des behinderten Brotverkäufers erwartet eine lange Gefängnisstrafe. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Strafgericht hat sieben Angeklagte im Alter zwischen 19 und 22 Jahren zu einer Haft von 12 bis 19 Jahren verurteilt. Darunter ist der Sohn eines Polizeibeamten. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die sechs Männer und eine Frau am 1. Mai letzten Jahres einen behinderten Brotverkäufer auf der Soi Chokchai zu Tode geprügelt und erstochen haben. Die Verurteilten müssen an die Familie des 35 Jahre alten behinderten Mannes eine Entschädigung von 500.000 Baht zahlen.

• • •

THAILAND: Zu den Neujahrstagen wird der Flugverkehr ein neues Rekordniveau erreichen: Die beiden Bangkoker Airports Suvarnabhumi und Don Mueang erwarten vom 28. Dezember bis zum 3. Januar 1,32 Millionen Passagiere oder täglich 188.500 (+ 2,7%) bzw. 781.400 oder täglich 111.630 (+ 4,9%). In Phuket werden es 425.300 Fluggäste oder täglich 60.760 (+ 16%) sein.

• • •

BANGKOK: Die Bewährungsbehörde will im neuen Jahr elektronische Überwachungsarmbänder für Strafgefangene einführen, die auf Bewährung entlassen werden. Die Behörde erarbeitet derzeit die Leistungsbeschreibung für die Beschaffung von 4.000 Armbändern für 100 Millionen Baht. Generaldirektor Prasarn Manaleetrakul erwartet, dass der Plan ab Mai 2018 in die Praxis umgesetzt wird.

• • •

NAKHON RATCHASIMA: Ein Gericht hat zwölf ehemalige Mitarbeiter des Agricultural Land Reform Office (ALRO) zu jeweils zehn Jahre Gefängnis verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, 150 Rai öffentlichen Geländes am Nationalpark Khao Yai in Parzellen von jeweils einem Rai aufgeteilt und dafür Besitzurkunden ausgestellt zu haben. Ein Rai wurde dann für zehn Millionen Baht verkauft..