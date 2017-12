Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.17

BANGKOK: Das Handelsministerium erwartet im kommenden Jahr beim Export einen Zuwachs zwischen 6 und 6,5 Prozent auf 250 Milliarden US-Dollar. Das Plus soll geringer ausfallen als in 2017 mit etwa 10 Prozent. Dies ist die größte Steigerung der Ausfuhren seit sechs Jahren.



• • •



BANGKOK: In diesem Jahr sind nach Angaben von Nexus Market Research 62.700 Condo-Apartments neu auf den Markt gekommen. Das sind 15 Prozent mehr Einheiten als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die Zahl aller nicht verkauften Apartments gibt das Beratungsunternehmen mit 53.000 an.



• • •



THAILAND: Zwei Wochen früher als geplant hat der staatliche Telekommunikationskonzern landesweit 24.700 Dörfer mit Internet versorgt.



• • •



NAKHON RATCHASIMA: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und Wang Xiao Tao als Vizepräsident der chinesischen National Development and Reform Commission haben in Pak Chong den Grundstein für den ersten Bauabschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn von Bangkok über Nakhon Ratchasima nach Nong Khai gelegt. Als erstes wird der Schienenstrang von Bangkok nach Nakhon Ratchasima verlegt. Das Ticket soll 535 Baht kosten.



• • •



THAILAND: Die für die Besteuerung teuersten Grundstücke landesweit liegen in Bangkok an der Silom Road. Das Finanzministerium gibt den Wert für einen Square Wah (vier Quadratmeter) mit einer Million Baht an. Außerhalb der Hauptstadt werden für einen Square Wah an der Prachathipat Road in Hat Yai 400.000 Baht, in Chiang Mais Bezirk Tha Pae 250.000 Baht, an der Beach Road in Pattaya 220.000 Baht, an der Si Chan Road in Khon Kaen 200.000 Baht und an der Phosri Road in Udon Thani 180.000 Baht angenommen..