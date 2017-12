Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.17

Foto: The Nation

THAILAND: Bei den Überschwemmungen im Süden des Landes sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das hat die Katastrophenschutzbehörde bekannt gegeben. Nach Behördenangaben waren insgesamt mehr als 380.000 Menschen aus acht Provinzen von den Überschwemmungen betroffen.

• • •

BANGKOK: Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith erwartet vom Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT), dass das Unternehmen vom Department of Airports die beiden Flughäfen Udon Thani und Tak im Nordosten und Westen des Landes übernimmt. Wenn Passagiere von dort aus ins Ausland fliegen könnten, würden die beiden Bangkoker Airports Suvarnabhumi und Don Mueang entlastet.

• • •

BANGKOK: In Hachioji, einer Stadt westlich von Tokio, hat die Polizei 25 thailändische Frauen festgenommen, die in die Prostitution gezwungen worden waren. Verhaftet wurde zudem eine weitere Thai, die den Frauen einen Massagejob in Japan versprochen hatte. Bei ihrer Ankunft mussten die Frauen ihren Reisepass abgeben.

• • •

NAKHON RATCHASIMA: Das kürzlich eröffnete Einkaufszentrum Central Plaza wird beim Countdown zu Silvester keinen Biergarten einrichten. Der Komplex liegt in einer alkoholfreien Zone der Stadt.

• • •

BANGKOK: Die Finanzverwaltung will im kommenden Jahr für alle Online-Geschäfte eine Steuer erheben. Im Gespräch sind 15 Prozent. Die e-Business-Steuer fällt für alle Transaktionen an, unabhängig vom Standort des Unternehmens.

• • •

BANGKOK: Die Präsidentin der thailändischen Hotelvereinigung, Supawan Tanomkietipum, rechnet für dieses Jahr mit einer Hotelbelegung von 70 bis 75 Prozent. Das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 5 bis 7 Prozent.

• • •

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) meldet für das Geschäftsjahr von Oktober letzten Jahres bis Ende September diesen Jahres auf seinen sechs Flughäfen 129,2 Millionen Passagiere (+ 7,7%). 72,5 Millionen Fluggäste entfallen auf internationale Strecken und 56,6 Millionen auf Inlandsrouten.

• • •

BANGKOK: Das Department of Land Transport startet zu Neujahr eine neue Verkehrssicherheitskampagne. Über „777“ soll sieben Tage vor den Ferien (21. bis 27. Dezember), dann sieben Tage über das Fest (28. Dezember bis 3. Januar) und letztlich sieben Tage nach dem Fest (4. bis 10. Januar) die Zahl der Unfälle, Toten und Verletzten reduziert werden.

• • •

BANGKOK: In drei Koffern hat der Zoll auf dem Internationalen Flughafen Suvarnabhumi 330 lebende indische Sternschildkröten gefunden. Die Gepäckstücke machte auf einem Gepäckband die Runde und wurden nicht abgeholt.