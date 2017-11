Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.17

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat die Erlaubnis erteilt, das Königliche Krematorium auf dem Platz Sanam Luang gegenüber dem Großen Palast für die Öffentlichkeit bis Ende des Jahres zur Besichtigung freizugeben. Ursprünglich sollte das Krematorium ab 30. November für Besucher geschlossen werden.

• • •

BANGKOK: Der Michelin-Führer Bangkok soll am Mittwoch, 6. Dezember, erscheinen. Der Hotel- und Reiseführer wird weitere Touristen nach Thailand bringen, ist sich der Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), Yutthasak Supasorn, sicher. Der Michelin-Führer werde in der thailändischen Hauptstadt für jeden Urlauber das passende Restaurant präsentieren. Zu den Einnahmen aus dem Tourismus für 2017 in Höhe von 2,77 Billionen Baht steuere die Gastronomie 20 Prozent bei.

• • •

PRACHUAP KHIRI KHAN: Artiwara „Toon“ Kongmalai legt bei seinem Wohltätigkeitslauf von Yala bis nach Chiang Rai eine weitere, dreitägige Pause ein. Der Rockstar und Leadsinger der Gruppe „Bodyslam“ klagt über starke Schmerzen am linken Knöchel. „Toon“ hat bereits 1.063 Kilometer der insgesamt über 2.191 Kilometer zurückgelegt und 356,6 Millionen Baht für Krankenhäuser eingesammelt. Sein Ziel sind 700.000 Baht.

• • •

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Polizei fahndet nach zwei Männern des Bergvolkes Hmong. Sie sollen in einer Kautschukplantage, wenige Kilometer von der Grenze zu Mynamar entfernt, drei Erwachsene und ein fünf Jahre altes Mädchen ermordet haben. Die Familie hatte seit einen Monat auf der Plantage gearbeitet. Vater und Mutter des Kindes waren enthauptet worden, das Mädchen hatte beide Beine und Arme verloren. Wenige Meter weiter lag der Vater der Frau mit aufgeschlitztem Hals. Beide Hmong hatten ebenfalls auf der Plantage gearbeitet.

• • •

KANCHANABURI: Die Leitung des Wildschutzgebietes Thong Pha Phum warnt Touristen vor wilden Elefanten. Der Bulle „Nga Lek“ hat sich nicht in den tiefen Dschungel zurückgezogen, wie die meisten anderen 70 Dickhäuter. Der acht Jahre alte Elefant rennt auf Menschen, Hunde und andere Tiere zu. Motorrad- und Autofahrer sollten vorsichtig fahren und das tonnenschwere Tier nicht reizen.

• • •

KRABI: Beamte von sieben unterschiedlichen staatlichen Agenturen nehmen von Geschäftsleuten am Strand Ao Nang Korruptionsgelder. Dann drücken sie schon mal ein Auge zu, weiß Ekawit Pinyothamnothai, Präsident des Tourism Industry Council von Krabi. Die höchsten Beträge werden vom Entertainment, von Unternehmen, die Migranten beschäftigen, und von Geschäftsleuten gefordert, die kopierte Waren verkaufen. Die Geldbeträge beliefen sich auf 2.000 bis 30.000 Baht.

• • •

KRABI: Ein 60 Jahre alter Tourist aus Frankreich stürzte auf der Insel Ngai, fiel auf einen Felsen und musste drei Stunden auf Helfer warten. Der Urlauber hatte auf einem Bergpfad einen Bruch des linken Knöchels erlitten und konnte sich nicht mehr fortbewegen. Er wurde sicher zum Strand und dann mit einem Speedboot zur Insel Lanta gebracht. Von dort ging es zu einem Hospital auf Phuket. Der Franzose konnte nach dem Unglück über sein Handy eine Klinik informieren, diese leitete die Rettung ein.