Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.17

BANGKOK: Sechs der rund 1.000 Brücken der Hauptstadt sind marode und müssen dringlichst saniert werden. Thiti Charoenkij, Direktor der Abteilung für öffentliche Bauarbeiten, sagte der “Daily News”, die Struktur einiger Brücke hätte bereits nachgegeben, sie würden sinken. Aus Sicherheitsgründen müssten die Bauwerke dringend repariert werden. Doch der Behörde fehlen die erforderlichen 90 Millionen Baht.

• • •

BANGKOK: Alle 15 Minuten wird im Königreich eine Frau vergewaltigt. Im Jahr sind es etwa 30.000 Vergewaltigungen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden werden sexuelle Belästigungen so gut wie nicht gemeldet. Daraus würden Thais schließen, dass es diese Vergehen nicht gibt.

• • •

SARABURI: Eine 68 Jahre alte Frau, Inhaberin eines Betonwerks, hat in den letzten 14 Jahren rund 100 Millionen Baht für über 2.000 Straßenhunde und Katzen ausgegeben. Sie schuf erst in Nonthaburi und später in Saraburi ein Heim für ausgesetzte und herrenlose Hunde und Katzen.

• • •

BANGKOK: Die Polizeieinheit für Straftaten gegen Kinder hat in diesem Jahr bis Ende Oktober 32 Fälle bearbeitet. Die Behörde hatte 183 Hinweise erhalten, 124 kamen aus dem Ausland, 57 Verdächtige konnten identifiziert werden. Die Polizeieinheit ermittelt bei sexuellem Missbrauch, Menschenhandel und Kinderpornographie.

• • •

BANGKOK: Die Stadtverwaltung eröffnet im kommenden Monat einen weiteren hundefreundlichen Park. Die 70 Rai große Grünanlage befindet sich im Bezirk Bang Khae (Phetkasem 69) und hält mehrere Geräte für Aktivitäten der Hunde sowie eine Laufbahn für Tier und Besitzer vor.

• • •

SAMUT SAKHON: In der Notaufnahme eines Krankenhauses kam es zwischen rivalisierenden Jugendlichen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei feuerte einer der jungen Männer einen Schuss ab. Vier Jugendliche hatten einen verletzten Freund in das Hospital begleitet. Als zehn junge Männer ihnen in die Notaufnahme folgten, kam es zu der Schlägerei. Dabei wurde der verletzte Jugendliche mit einem Baseballschläger getroffen.

• • •

PATTAYA: Der pakistanische Inhaber eines Restaurants gab auf der Polizeiwache an, er sei mit einem Messer in den Hals gestochen worden. Vor seinem Restaurant hätten sich mehrere Männer eines benachbarten Restaurants aufgehalten, sie hätten Streit gesucht. Dabei habe einer der Männer zu einem Messer gegriffen. Der Pakistani wurde im Krankenhaus behandelt und gab als Tatmotiv an, sein Restaurant sei gut besucht, das von seinem Nachbarn eben nicht.

• • •

BANGKOK: Im Bezirk Lat Phrao ließ die Polizei eine Drogenparty mit 55 jungen Frauen und Männern auffliegen. Eine 25-Jährige hatte zur Geburtstagsparty in eine 200 Quadratmeter große Villa eingeladen. Dort stellten die Polizisten über 50 Ecstasypillen, eine Flasche Ketamin und Yabapillen sicher.

• • •

UBON RATCHATHANI: Wenige Tage nachdem sie an einem Zaun eine Suchmeldung nach einem Partner befestigt hatte, ist die 65 Jahre alte Frau bereits liiert. Sie fand einen aufrichtigen und gesunden Rentner, heißt es auf Facebook. Die Frau war mit einem Offizier der Luftwaffe und später mit einem Deutschen verheiratet. Bis zu ihrer Scheidung lebte sie 13 Jahre in Deutschland (DER FARANG berichtete).