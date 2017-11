Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

BANGKOK: Außenminister Don Pramudwinai ist nicht bekannt, dass die ins Ausland geflüchtete ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra in Großbritannien politisches Asyl beantragt hat. Der Minister beruft sich auf Mitteilungen britischer Behörden. Thailändischen Behörden ist nach wie vor nicht bekannt, wo sich Yingluck aufhält. Sie könnte, wie ihr Bruder Thaksin, die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes angenommen haben.

Ausländische Badegäste in Phuket. Foto: Phuket Gazette

PHUKET: Bei einer Umfrage des Online-Reisespezialisten TravelBird unter 15.000 Reisejournalisten weltweit zu städtischen Touristenzielen wurde Phuket auf den 20. Platz gesetzt. Phuket erhielt 8,9 von 10 möglichen Punkten. Spitzenreiter ist Singapur, dann folgen Stockholm, Helsinki, San Francisco und Rotterdam. Kriterien waren Flughäfen, das Lebensglück der Bevölkerung, englische Sprachkenntnisse und das Willkommen von Touristen.

BANGKOK: Anfang kommenden Jahres wollen das Tourismusministerium und das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft eine interaktive Mobile-App für Touristen starten. Über die App sollen ausländische Besucher kostenlos eine Vielzahl von Informationen verschiedener Agenturen und Tipps zu touristischen Aktivitäten erhalten. Eine E-Commerce-Plattform soll zu Unterkünften führen. In Thailand sind etwa 300.000 Hotels und Gästehäuser registriert.

Der thailändisch-kambodschanische Grenzübergang in Aranyaprathet. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK/PHNOM PENH: Im Kampf gegen Menschenhandel, Drogenschmuggel und weitere transnationale Straftaten will Kambodscha alle nicht offiziellen Grenzübergänge zu seinen Nachbarstaaten schließen, auch zu Thailand. Kambodschas Innenminister Sar Kheng hat das bei der Grundsteinlegung für den neuen Grenzübergang Poipet, gegenüber der thailändischen Stadt Aranyaprathet gelegen, angekündigt. An inoffiziellen Übergängen fehlte gut ausgebildetes Personal. Poipet ist bei in Thailand lebenden und urlaubenden Ausländer ein beliebtes Ziel zur Erneuerung von Visa.

PATTAYA: Touristen zahlen an den Stränden für die neuen, von der Stadtverwaltung gelieferten weißen Liegen mit grüner Auflage 100 Baht und sind nicht zufrieden. Die Liegen sollen instabil sein und auf dem weichen Sand leicht umfallen. „Sophon Cable“ berichtet weiter, die den Liegestuhlverleihern überlassenen Sonnenschirme mit dem Logo Chang würden nicht ausreichend Schatten spenden.

BANGKOK: Auf dem Flughafen Don Mueang wurde eine 22 Jahre alte japanische Studentin mit zehn Otter-Babys in ihrem Gepäck erwischt. Sie will die geschützten Tiere zu jeweils 1.000 Baht auf dem Chatuchak-Markt in Bangkok erworben haben.

HUA HIN: Polizei und Soldaten beendeten am Mittwoch eine Drogenparty im Happiness Hua Hin Resort. 14 Teenager, überwiegend junge Frauen aus Bangkok, und neun Wehrpflichtige der Armee wurden auf Drogenkonsum positiv getestet.

CHONBURI: Um eine helle Haut zu erreichen, hatte ein 23-jähriger Student offenbar zu viele Pillen geschluckt. Seine Mutter fand ihn neben dem Fernseher tot auf. Vermutlich ist der junge Mann an Herzversagen gestorben. Die Polizei ordnete eine Obduktion an.

BANGKOK: Drama auf einer Fußgängerbrücke an der Jaran Sanitwong Soi 84/1. Ein auf seine Freundin wartender 16-jähriger Collegestudent wurde von einem anderen Jugendlichen mit einem Messer in Kopf, Nacken und weiteren Körperteilen tödlich getroffen. Die Polizei vermutet als Tatmotiv Eifersucht oder eine Rivalität zwischen Collegestudenten.