Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

BANGKOK: Der Strafprozess gegen die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist abgeschlossen. Sie hat gegen das Urteil des Obersten Gerichtshofes für Politiker keine Berufung eingelegt. Yingluck war am 27. September wegen Korruption und Unregelmäßigkeiten beim Reisförderprogramm zu einer Haft von fünf Jahren verurteilt worden. Sie hätte innerhalb von 30 Tagen nach dem Urteilsspruch persönlich in die Berufung gehen müssen. Yingluck soll in London leben.

THAILAND: Die Bürgerinitiative EEC hat gegen den Beschluss des Militärrates NCPO, die Stadtplanungen für die Provinzen Chachoengsao, Rayong und Chonburi vor dem Hintergrund des von der Regierung geplanten Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) zu überarbeiten, Protest eingelegt. Bürger befürchten, dass bisher als grüne Zonen ausgewiesene und für die Landwirtschaft reservierte Flächen in Industriegebiete umgewandelt werden sollen.

BANGKOK: Eine thailändische Frau und ein Nigerianer wurden am Wochenende mit 1.850 Gramm Kokain im Rucksack verhaftet.

BANGKOK: Ein 31-jähriger Drogenhändler hatte am Sonntagmorgen an der Rama 6 Soi 15 im Bezirk Pathumwan eine Frau als Geisel genommen. Als er später flüchten und sich den Weg freischießen wollte, wurde er von Polizisten mit drei Schüssen niedergestreckt. Der Mann hat bereits mehrfach wegen Drogendelikten im Gefängnis gesessen.

PATTAYA: Bei einer verdeckten Operation nahm die Polizei in einem Hotel einen 45 Jahre alten Thai fest. Nach einem Hinweis, der Mann verkaufe an Touristen Drogen, hatte sich ein ausländischer Informant mit dem Thai in Verbindung gesetzt. Er wollte zehn Kilo Marihuana kaufen, erhielt im Hotel aber nur 5 Kilo. Bei der Übergabe wurde der Drogenhändler verhaftet.

CHIANG MAI: In einem Apartment in der Innenstadt wurde ein 30-jähriger nackter Ladyboy aus Phayao tot aufgefunden. Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Beamten gehen von Selbstmord oder Herzinfarkt aus. Eine Obduktion der Leiche soll die Todesursache feststellen.

BANGKOK: Lonley Planet widmet in seinem neuen Bildband mit dem Titel „The Cities“ ein Foto Bangkok bzw. Thailand. Unter dem Bild eines Schwimmenden Marktes heißt es: „In Bangkok, der Stadt der Kontraste, kann man mit dem Skytrain oder den Tuk-Tuks fahren, durch die klimatisierten Shopping Malls oder über die Märkte bummeln. Entweder man mag die Geschäftigkeit und genießt bestes Streetfood oder man flüchtet zu den nahen Stränden und Inseln.“

PATTAYA: Nach einem Bericht von „Sophon Cable“ sollen die von der Stadtverwaltung den Liegestuhlverleihern ausgehändigten neuen Sonnenschirme und Liegen in einheitlichen Farben und mit Chang-Werbung nicht kostenlos sei. Die Händler hätten 9.000 Baht zu zahlen. Die Stadt hatte angekündigt, Liegen und Schirme kostenfrei abzugeben.