Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.17

PHUKET: Mit religiösen Ritualen begann am Donnerstagabend das bis zum 28. Oktober dauernde traditionelle Vegetarische Festival. Wegen der Trauerperiode um den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej dürfen Feuerwerkskörper nur in Tempeln gezündet werden, ebenso dürfen die üblichen gelben Fahnen nur in den chinesischen Schreins gezeigt werden.

• • •

PATTAYA: Weil die Rubel-Währung und die russische Wirtschaft sich erholt haben, kommen wieder mehr Urlauber aus Russland ins Touristenzentrum. Dem Präsidenten der Hotelvereinigung an der Ostküste, Sanpetch Suphabuansathian, zufolge landen auf U-Tapao mehr Chartermaschine aus dem Putin-Land. Die Zahl der russischen Touristen werde bald wieder das Niveau vergangener Jahre erreichen.

• • •

BANGKOK: Fahrgäste des Airport Rail Link fordern vom Betreiber den Einsatz zusätzlicher Waggons. Die jetzigen sechs Züge sind auf täglich 72.000 Passagiere ausgelegt, befördert werden auf der 28 Kilometer langen Strecke mit acht Haltestellen bereits 77.000.

• • •

THAILAND: Mindestens sechs Menschen sind bisher Opfer des Hochwassers geworden. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde sind 240.000 Kinder, Frauen und Männer von Überschwemmungen betroffen. Rund drei Millionen Rai Ackerland wurden überflutet, fast 73.000 Stück Vieh wurden getötet oder werden vermisst.

• • •

BANGKOK: Zum siebten Mal infolge hat der Export im September zugelegt. Verschifft wurden Waren im Wert von 21,8 Milliarden US-Dollar, im Jahresvergleich ein Plus von 12,2 Prozent. Zu den wichtigsten Märkten USA, Japan und EU stiegen die Exporte um 5,7, 10,3 bzw. 2,1 Prozent.

• • •

PATTAYA: Das Singha D-Luck Cinematic Theatre an der Thepprasit Road ist mit seinem Programm von Touristen als besondere Attraktion angenommen worden. Es ist inzwischen mit dem silbernen Preis bei den Singapore Interior Design Awards ausgezeichnet worden. Das Kino mit modernster Technik entführt die Zuschauer in eine atemberaubende Fantasiewelt, in welcher der Held, „Kaan“ genannt, auf thailändische Legenden stößt. Der Betreiber Panjaluck Pasuk plant weitere Kinos in Phuket, Chiang Mai und Bangkok

• • •

BANGKOK: Mit mehr als einer halben Milliarde Baht will die Polizei weitere 846 Radarpistolen kaufen. Sie sollen schon bald im Kampf gegen zu schnell fahrende Motorisierte eingesetzt werden.

• • •

BANGKOK: Soldaten und Polizei haben bisher vergeblich nach einem Mann gesucht, der Donnerstagnacht an der Ratchadamnoen Road vor dem Gebäude der ehemaligen staatlichen Lotteriegesellschaft von Autofahrern eine Parkgebühr von 100 Baht verlangt hatte. Trauernde hatten dort ihr Fahrzeug abgestellt, um vor einem Portrait des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej zu knien.

• • •

PATTAYA: Die Polizei hat drei Iraner im Alter von 31 bis 36 Jahren im Besitz von gefälschten 900 US-Dollar festgenommen. Laut den Ermittlern hatten die drei Ausländer die Geldscheine an Wechselstuben an der Soi 6 umtauschen wollen. Die Iraner sollen die gefälschten Schein mit nach Thailand gebracht haben.