Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.17

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat die für den kommenden Samstag geplante Schließung der Thronhalle Dusit Maha Prasart mit dem dort aufgebahrten Sarg des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej aufgehoben. Trauernde können weitere 5 Tage bis einschließlich 5. Oktober vor dem Sarg knien, berichtet „Thai PBS“. Die Schlange der wartenden Trauernden vor dem Großen Palast war in den letzten Tagen immer länger geworden. Am Dienstag reichte sie bis zur Kreuzung Khok Wua nahe der Khao San Road. Inzwischen haben über elf Millionen Menschen dem verstorbenen Herrscher Respekt erweisen.

• • •

BANGKOK: Den ehemaligen Staatssekretär im Verkehrsministerium, Supoj Saplom, hat das Oberste Gericht für Straftaten von Politikern zu einer Haft von zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt. Sein Vergehen: Er war ungewöhnlich reich, konnte Vermögenswerte in Höhe von 17,55 Millionen Baht und den Kauf eines VW Caravelle für drei Millionen Baht nicht erklären.

• • •

NARTHIWAT: Auf einer Patrouillenfahrt entdeckten Ranger nahe einer Straße eine 20 Kilogramm schwere, selbst gebastelte Bombe. Ein Armeekommando konnte den Sprengsatz entschärfen. Die Bombe war vermutlich von Aufständischen versteckt worden und sollte Soldaten töten.

• • •

BANGKOK: Während der Beerdigungszeremonie für den verstorbenen König vom 25. bis 29. Oktober dürfen Dronen in einem Umkreis von 19 Kilometern zum Platz Sanam Luang nicht fliegen. Wer gegen diese Anordnung verstößt, muss mit einer Haft bis zu einem Jahr und/ oder einem Bußgeld von 40.000 Baht rechnen.

• • •

SAKON NAKHON: Die Polizei hat fünf Männer festgenommen, die am Montag einen 90 Jahre alten Mönch aus Laos mit einem Hammer getötet haben sollen. Unter den Verdächtigen ist ein ehemaliger Mönch, der vor einem Jahr wegen einer Drogenstraftat aus der Mönchsgemeinschaft verstoßen worden war.

• • •

PATTAYA: Apichai Krobpetch hat als Leiter der Polizei die beiden Thais einbestellt, die sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz des Marko-Marktes mit Fäusten, Knien und Ellenbogen geschlagen hatten. Auf seinen Anruf sagten sowohl der 61 Jahre alte Uberfahrer als auch der 51-jährige Taxifahrer, sie seien zu beschäftigt, um auf die Polizeiwache zu kommen. Der Polizeichef drohte mit einem Bußgeld von 5.000 Baht wegen ordnungswidrigen Verhaltens in der Öffentlichkeit. Zudem ist ein Führerscheinentzug für drei Monate im Gespräch.



• • •

PHUKET: Ein Tourist aus Chile kam beim Parasaling am Strand Patong mit seinem Schirm in Bäume und stürzte zu Boden, auf mehrere abgestellte Motorräder, Mit leichten Verletzungen wurde der Ausländer in ein Krankenhaus gebracht. Es war der dritte Unfall beim Parasailing in den letzten Monaten.

• • •

BANGKOK: Die Polizei hat einen 38 Jahre alten Polen als mutmaßlichen ATM-Räuber festgenommen. Er soll am 13. September einen Geldautomaten gesprengt und 300.000 Baht erbeutet haben. Die Ermittler kamen ihm bei Auswertung von Überwachungskameras auf die Spur.

• • •

PHUKET: Die Rettungsschwimmer wollen nach sieben Jahren mit Ende des Monats ihren Service einstellen. Sie benötigen für ein weiteres Jahr ein Budget von 22 Millionen Baht, der Vertragspartner Phuket OrBorJor will aber nur 19,8 Millionen Baht bereitstellen. Seit Anfang des Jahres haben Rettungsschwimmer auf der Ferieninsel 337 Menschen aus dem Meer geholt, darunter waren 302 ausländische Touristen.