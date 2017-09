Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.17

BANGKOK: Der Export hat mächtig zugelegt, der Tourismus boomt, die privaten Investitionen steigen. Deshalb sagt die Staatsbank beim Bruttoinlandsprodukt für dieses Jahr eine Zunahme um 3,7 Prozent voraus.

• • •

BANGKOK: Das Arbeitsministerium hat für diese Woche eine öffentliche Anhörung anberaumt, ob die Regelungen zu den 39 Jobs, die ausschließlich Thais vorbehalten sind, gelockert werden können. Nach Einschätzung des Direktors des Department of Employment, Waranont Pitiwan, sind Thais nicht mehr an alle Jobs interessiert. Diese könnten Ausländern angeboten werden. Zu der öffentlichen Anhörung sind Vertreter der Baubranche, der Restaurantvereinigung, des Tourismus, der Industrie und der Handelskammer eingeladen worden.

• • •

KRABI: Die Verwaltung des Nationalparks Khao Phanom Benja hat nach starken Regenfällen den Wasserfall Huay Tia in Tambon Thapprik für Schwimmer geschlossen. Mitarbeiter des Nationalparks wurden abgestellt, um Touristen auf das Verbot aufmerksam zu machen.

• • •

PHETCHABUN: Eine von den Bergen Phu Thap Boek kommende Schlammlawine hat am Samstagmorgen im Bezirk Lom Kao mehrere Dörfer getroffen. Bewohner gerieten in Panik und befürchten einen Erdrutsch, der Häuser unter sich begraben könnte. In Phetchabun hatte es stundenlang stark geregnet.

• • •

PHUKET: Das Unternehmen Ofo beginnt am 1. Oktober in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein Fahrrad-Sharing. Es stellt 1.000 Räder bereit. Interessenten können eine Ofo-App herunterladen, per QR ist das gesicherte Rad fahrbereit. Den ersten Monat werden keine Gebühren erhoben, anschließend kostet eine 30-Minuten-Fahrt fünf Baht. Das Deposit beträgt 99 Baht. Es wird über die App eingezogen.



• • •

SONGKHLA: Bei Razzien in Lagerhäusern und Geschäften haben Zoll und Soldaten unverzollte Zigaretten und importierte Spirituosen im Wert von zehn Millionen Baht sichergestellt. Unverzollte Zigaretten können je Packung für 20 bis 25 Baht erworben werden, versteuerte hingegen kosten 90 Baht.

• • •

SATTAHIP: Auf vom Regen nassen Fliesen rutschte ein 68 Jahre alter Norweger vor seinem Haus aus und fiel auf seinen Grill. Gestänge bohrten sich in seinen Arm. Ein Rettungsteam musste einen Eisenschneider einsetzen.

• • •

BANGKOK: Die Polizei hat elf Ausländer wegen verschiedener Straftaten festgenommen: sieben Männer aus Nigeria, zwei aus Kamerun, ein Inder und ein Mann aus Sierra Leone. Ihnen wird Besitz von Drogen, illegale Einreise nach Thailand und Überziehung der Aufenthaltsgenehmigung vorgeworfen. Laut der Polizei sollen mehrere Ausländer nicht gearbeitet, aber Millionen Baht auf Konten gehabt haben.

• • •

SURAT THANI: Soldaten und Polizisten haben am Samstagmorgen das Hostel Pha Ngan auf der Koh Pha-nga geschlossen. Es wurde ohne Lizenz betrieben. Eine Übernachtung in Mehrbettzimmern kostete ab 100 Baht.