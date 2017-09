Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.17

PATTAYA: Nor Air wird den Pattaya-Flughafen U-Tapao als weitere Drehscheibe nutzen. Ab Oktober sollen von diesem Airport sechs Ziele in China angeflogen werden: Yinchuan, Baotou, Linyi, Yichang, Nanchang und Haikao. Von Bangkok-Don Mueang, Phuket und Chiang Mai starten Maschinen der Billigairline bereits zu elf Destinationen in der Volksrepublik.

• • •

PATTAYA: Ein Ausländer betrat mit einer Frau den Bangkok Gold Lotus Shop in Nordpattaya und ließ sich mehrere goldene Halsketten zeigen. Dann wollte er zu einem ATM gehen und für den Kauf Bargeld abheben. Kurz darauf bemerkte die Verkäuferin, dass der Mann eine goldene Kette mitgenommen hatte. Es soll sich um einen Inder oder Araber gehandelt haben.

• • •

PHUKET: Ein unter Depressionen leidender Amerikaner hat sich aus dem dritten Stockwerk seinen Hotels am Strand Nai Sakhu in die Tiefe gestürzt. Im Hospital wurde sein Tod festgestellt. Die Mutter des 26-Jährigen sagte aus, ihr Sohn habe bereits mehrfach einen Selbstmordversuch unternommen.

• • •

KANCHANABURI: Ein fünf Jahre altes Mädchen wurde in einem drei Meter tiefen Brunnen ermordet aufgefunden. Der Körper war in einen Düngersack gesteckt worden. Die Kehle war durchschnitten. Die Polizei hat einen mental gestörten 25 Jahre alten Mann aus der Nachbarschaft der Familie des Mädchens festgenommen.

• • •

BANGKOK: Am Montagmorgen kam es auf der Srinakharin Road zu langen Fahrzeugschlangen, weil an einem Baum auf dem Mittelstreifen ein Mann hing. Die Polizei sperrte eine Fahrbahn und barg die Leiche.

• • •

BANGKOK: 40 Prozent aller in Südostasien registrierten Gastarbeiter sind in Thailand gemeldet. Im Königreich waren es im Jahr 2015 nach Angaben des UN Department of Economic and Social Affairs über 3,9 Millionen Migranten. Dahinter folgen Singapur mit 2,54 Millionen und Malaysia mit 2,51 Millionen Frauen und Männer. Im Jahr 1990 waren es in Thailand erst 530.000 Migranten.

• • •

BANGKOK: Der Leiter der Rechtsabteilung bei der Demokratischen Partei, Wirat Kalayasiri, hat an die Regierung appelliert, der aus dem Land geflüchteten ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra umgehend den Reisepass zu entziehen. Ansonsten käme der Verdacht auf, die Regierung habe die Flucht begünstigt. Yingluck hat neben ihrem Reisepass noch einen Diplomatenpass.

• • •

PRACHUAP KHIRI KHAN: Ein 29 Jahre alter Vater hat einen 51-Jährigen erschossen, weil dieser am 15. August seine sechs Jahre alte Tochter sexuell missbraucht haben soll. Das Kind hatte sich seiner Lehrerin anvertraut.