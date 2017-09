Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.17

BANGKOK: Die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen Don Mueang wird in diesem Jahr auf 38 Millionen steigen, weit mehr als die erwarteten 32 Millionen. Um künftig für einen weiteren Anstieg gerüstet zu sein, will der Flughafenbetreiber Airports of Thailand den alten Terminal für Inlandspassagiere umbauen und renovieren. Die Mittel sollen im kommenden Jahr bereitgestellt werden.



• • •

UTTARADIT: Bei der Explosion eines Petanque-Balls ist ein 51 Jahre alter Feuerwehrmann getötet worden. Er hatte drei stählerne Petanque-Bälle auf einem Brenner erhitzt. Erhitzte Bälle sollen beim Spiel besser zu kontrollieren sein.

• • •

PRACHUAP KHIRI KHAN: Sieben malaysische Touristen wurden teils schwer verletzt, als ihr SUV auf der Rückfahrt von Kambodscha auf der Phetkasem Road von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin sagte aus, sie sei am Steuer eingeschlafen.

• • •

BANGKOK: Am Sonntag ist für den Red-Bull-Erben Vorayuth Yoovidha mit der unterlassenen Hilfeleistung eine weitere Anklage verjährt. Er kann bis zum 3. September 2027 nur noch wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Der mit einem Haftbefehl gesuchte 32-Jährige hatte am 3. September 2012 mit seinem Ferrari einen Polizisten auf dem Motorrad erfasst und getötet. Interpol sucht Vorayuth in 190 Ländern.

• • •

PATTAYA: Polizeichef Apichai Krobpetch will einen Sportwagenfahrer hart bestrafen, der im neuen Verkehrstunnel an der Sukhumvit Road angehalten hatte. Der Fahrer hatte Fotos machen wollen. Der geparkte Sportwagen fand Eingang in die sozialen Netze, und die Beamten konnten das Kennzeichen gut lesen. Im Tunnel haltende Autos können einen folgenschweren Unfall verursachen.

• • •

CHUMPHON: Der Fahrer eines Pick-ups folgte den Anweisungen seines GPS-Routenführers, doch sein Wagen wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst. Der Fahrer konnte rechtzeitig sein Auto verlassen, der Pick-up wurde vom Zug 200 Meter mitgeschleift.

• • •

BANGKOK: Die Polizei stoppte am Sonntagmorgen auf der Kanchanapisek Road ein Motorradrennen und nahm 19 Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 22 Jahren fest. Sichergestellt wurden zwölf Motorräder. Die jungen Leute wurden wegen fehlender Schutzhelme und Führerscheine bestraft.