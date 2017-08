Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.17

BANGKOK: Die Polizei wird am Freitag, 25. August, 4.000 Beamte zum Obersten Gerichtshof für Straftaten von Politikern entsenden. Die Richter werden an diesem Tag ihr Urteil gegen die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra verlesen, der beim Reisförderprogramm Pflichtverletzung vorgeworfen wird. Es werden Tausende Anhänger von Yingluck erwartet. Die Armee hat bereits auf den großen Zufahrtsstraßen nach Bangkok Checkpoints errichtet.

• • •

KRABI: Ein koreanischer Urlauber ist beim Schnorcheln vor der Insel Hong im Nationalpark Than Bok Khorani ertrunken. Laut der Polizei hatte sich der 37-Jährige an der Schwimmweste festgehalten, anstatt sie anzulegen. Der Mann lag mit dem Gesicht im Meer und blutete aus der Nase, als Mitarbeiter der Touragentur ihn bargen. Eine sofortige Wiederbelebung war nicht erfolgreich.

• • •

PATTAYA: Ein verschuldeter Thai hatte einen Raub vorgetäuscht, um von seinem ausländischen Partner Geld zu bekommen. Der 27-Jährige gab auf der Polizeistation an, ihm seien vor dem Tuk Com an der South Pattaya Road 20.000 Baht, zwei ATM-Karten und mehrere Dokumente gestohlen worden. Die Polizei ermittelte und stellte fest, dass der Mann nicht überfallen worden war.

• • •

BANGKOK: Im zweiten Quartal dieses Jahres legte das Bruttoinlandsprodukt (GDP) als Gradmesser der Wirtschaft um 3,7 Prozent zu, gegenüber 3,3 Prozent im ersten Vierteljahr. Es war die größte Zunahme seit vier Jahren. Jetzt rechnet das National Economic Social Development Board aufs Jahr gerechnet beim GDP mit einer Steigerung von 3,5 bis 4 Prozent.

• • •

BANGKOK: Die Billigairline Thai Lion Air (TLA) wird drei neue Airbus A 330-300 und ab Anfang kommenden Jahres eine Boeing 737 Max einsetzen. Damit kann die Fluggesellschaft ab dem Airport Don Mueang weitere Langstreckenziele anfliegen.

• • •

SURAT THANI: Die Armee hat Anschuldigungen als unbegründet zurückgewiesen, sie sei für den Tod eines Wehrpflichtigen verantwortlich. Ein 21-jähriger Soldat hatte am Wochenende beim Besuch seiner Familie über Müdigkeit geklagt und war wenig später bewusstlos geworden. Aus Mund und Nase war Blut ausgetreten. Im Krankenhaus stellten Ärzte den Tod fest. Die Familie wirft der Armee vor, der junge Mann sei in seinem Camp misshandelt worden.

• • •

BANGKOK: Die Pavena Foundation for Children and Women hat Frauen davor gewarnt, übereilt gut bezahlte Jobs im Ausland anzunehmen, vor allem nicht in Bahrain, Malaysia und Südkorea. Sie könnten dort in die Prostitution gezwungen werden. Die Stiftung hat im Vorjahr 95 Frauen aus der Prostitution gerettet, die meisten hatten Jobs in Bahrain (33) und Malaysia (16) angenommen. Seit Januar hat die Organisation bereits 66 Frauen geholfen.