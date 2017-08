Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.17

BANGKOK: Laut Generalleutnant Natthathorn Prohsunthorn, dem Leiter der Immigration, können Ausländer jetzt bei seiner Behörde ein Zehn-Jahres-Visum beantragen. Die Antragsteller müssen über 50 Jahre alt sein, aus 14 festgelegten Staaten kommen, darunter sind Deutschland und die Schweiz, drei Millionen Baht auf einem Konto oder ein monatliches Einkommen von 100.000 Baht nachweisen und über eine Krankenhausversicherung mit einer Deckungssumme von 10.000 US-Dollar verfügen.

• • •

PHUKET: Der 12-Meter hohe Rohbau eines Luxusvilla-Projekts mit Swimmingpool auf der Klippe am Strand Ao Sane muss bis zu einer Höhe von sechs Metern abgetragen werden. Sollte das nicht innerhalb von 30 Tagen geschehen, wird die lokale Verwaltung den Abbruch übernehmen. Zudem hat Phukets Gouverneur eine Untersuchung angeordnet, ob die Baugenehmigung durch die Rawai-Verwaltung rechtens war. Bauherr ist ein reicher Bangkoker Geschäftsmann.

• • •

BANGKOK: Die Regierung behält die 7-prozentige Mehrwertsteuer (VAT) bei. Sie wurde während der Asienkrise im Jahr 1997 von 10 auf 7 Prozent gesenkt und seitdem nicht wieder erhöht. Eine Anhebung würde laut dem Regierungskabinett Wirtschaft und Verbraucher zu sehr belasten.

• • •

BANGKOK: Die an der Börse gelistete Bangkok Airways hat im zweiten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 520,6 Millionen Baht eingeflogen, gegenüber einem Minus von 111,9 Millionen Baht im Vorjahreszeitraum. Von April bis Juni 2017 hat die Fluggesellschaft 1,29 Millionen Passagiere bei einer Sitzplatzauslastung von 62,7 Prozent befördert. Bangkok Airways fliegt mit 36 Maschinen.

• • •

THAILAND: Die Straßenverkehrsämter geben neue Führerscheine heraus. Die Smartcards haben einen Magnetstreifen und einen QR-Code und sind mit dem System GPS ausgerüstet. Laut der Straßenverkehrsbehörde können diese Lizenzen auch in den Nachbarstaaten genutzt werden. Über GPS kann die Behörde Autofahrer kontrollieren. Das gilt besonders für den öffentlichen Personenverkehr und für Lastwagen. Ein Führerschein für ein Jahr kostet jetzt 205 Baht, für fünf Jahre sind es 505 Baht.

• • •

BANGKOK: Armeechef General Chalermchai Sitthisart hat für die neun Richter am Obersten Gerichtshof für Straftaten von Politikern Personenschutz angeordnet. Am 25. August verkündet das Gericht sein Urteil gegen die ehemalige Premierministerin Yingluck Shinawatra, der Pflichtverletzung beim Reisförderprogramm vorgeworfen wird.

• • •

BANGKOK: Für die Ziehung am 1. September gibt die staatliche Lotteriegesellschaft neue Losabschnitte heraus. Sie sind schmaler und passen besser in eine Geldbörse. Jetzt gibt es für 80 Baht nur einen Abschnitt, gegenüber bisher zwei zu 80 Baht.



• • •

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha wird im Oktober in die USA fliegen und Präsident Donald Trump treffen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Gesprächsthemen werden u.a. der Handel zwischen beiden Staaten und Sicherheitsfragen der Region sein.



• • •

PATTANI/LOEI: Auf regennasser Fahrbahn stießen am Mittwochmorgen in Pattani in einer Kurve ein Taxi und eine Limousine zusammen. Drei Frauen wurden getötet, fünf weitere Menschen verletzt. In Loei kam am Dienstagabend ein Mann ums Leben und drei weitere Menschen erlitten Verletzungen, als ein Pick-up auf einen Bus prallte.