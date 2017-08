Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.17

BANGKOK: Die Regierung drängt auf eine schnelle Einführung einer finanzierbaren Reiseversicherung für Touristen. Der Staat wird nur bei Unruhen und Anschlägen sowie weiteren Notfällen für verletzte ausländische Urlauber aufkommen, wenn deren Versicherung eine Übernahme der Kosten ablehnt. Deshalb hat die Regierung das Tourismusministerium und weitere tourismusrelevante Agenturen aufgefordert, eine preiswerte Reiseversicherung aufzulegen.

• • •

PHITSANULOK: Der Fluss Yom ist am Dienstagmorgen über seine Ufer getreten und hat weitläufig Reisfelder überschwemmt. Das Gebiet ist als Hochwasserrückhalt ausgewiesen, Landwirte sollten bis zum 25. August ihre Ernte einbringen.

• • •

BANGKOK: Ein Händler von Luxusfahrzeugen muss bei der Zollbehörde für 101 Autos Steuern in Höhe von 1,8 Milliarden Baht nachzahlen. Nicht oder nur unzureichend wurden Steuern für 14 Ferraris, 49 Maseratis und 38 Lamborghinis gezahlt. Ein Trick: Wenn ein Student ein Luxusfahrzeug mit nach Thailand bringt, ist eine Zollgebühr von 20 Prozent fällig. Bei einer normalen Einfuhr sind es 200 Prozent, berichtet die Polizeieinheit DSI.

• • •

PATTAYA: Ein 55 Jahre alter malaysischer Urlauber ist am Montag beim Baden ertrunken. Ein anderer Schwimmer zog ihn an Land. Der Tourist hatte mit Freunden eine Golftour gebucht und vor dem Baden eine Runde Golf gespielt.

• • •

BANGKOK: Die Taxidienste Grab, Uber und Easy-Taxi bekommen Ende des Jahres Konkurrenz. Der Messenger-Online-Dienst Line will in Bangkok mit 20.000 Taxis des Bangkok Taxi Cooperative-Network einen Taxi-Vermittlerdienst unter dem Motto „Von Thais, für Thais“ einführen.

• • •

BANGKOK: Zum 1. August hat die Regierung den Preis für LPG (Liquefied Petroleum Gas) freigegeben. Er wird sich künftig nach dem Ölpreis richten. Nach Angaben der Vereinigung der LPG-Händler bieten Tankstellenbetreiber einen Liter LPG bereits für 12 Baht an, 50 Satang unter dem bisher von der Regierung festgesetzten Preis.

• • •

BANGKOK: Mit über 30.000 Beschwerden führen Käufer von Häusern und Apartments die Klageliste bei der staatlichen Verbraucherschutzbehörde CPB an. Und die Klagen im Detail, nicht nur über Pfusch am Bau, zeigen, dass sich das Verhalten von Bauträgern gegenüber ihren Kunden in den letzten Jahren nicht verbessert hat. Immer wiederkehrende Probleme: bauliche Mängel oder Risse in den Mauern nach dem Bezug der Immobilie; nicht alle in der Werbebroschüre aufgelistete Leistungen wurden erbracht.