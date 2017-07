Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.17

Viele Landesteile leiden unter Erdrutschen. Foto: The Nation

THAILAND: Der tropische Sturm Sonca bringt vor allem dem Nordosten des Landes anhaltenden Starkregen. Die Bevölkerung muss sich auf weitere Überschwemmungen und Erdrutsche einstellen. Im Süden sorgt der Monsun ebenfalls für starke Niederschläge und bis zu drei Meter hohe Wellen.

• • •

BANGKOK: Als Pilotprojekt will die Stadtverwaltung den Bezirk Bang Sue zu einer sicheren Verkehrszone ausweisen. Dort gilt in wenigen Wochen für alle Motorisierten Tempo 50. In dem Bezirk gibt es mehrere Schulen und Tempel.

• • •

THAILAND: Weil der Fischereiindustrie 74.000 Migranten als Arbeitskräfte fehlen, können seit längerem 16.000 Fischkutter nicht auslaufen. Die Vereinigung der nationalen Fischerei gibt die Verluste mit bis zu 20 Milliarden Baht an.

• • •

• • •

BANGKOK: Mit Sorge beobachtet die Staatsbank die Entwicklung der erstarkten Baht-Währung. Sie gefährdet den Export, der sich nach einer langen Durststrecke endlich erholt hat. Die Baht-Währung hat gegenüber dem US-Dollar um 7 Prozent zugelegt.

• • •

PATTAYA/RAYONG: Das Kabinett hat 2,15 Milliarden Baht für die Errichtung eines Luftfahrt-Trainingszentrums in der Provinz Rayong und eine Studie über Investment-Projekte am Pattaya-Flughafen U-Tapao und am Hafen Sattahip bewilligt. Das Trainingszentrum soll von der zivilen Luftfahrtbehörde betrieben und im Jahr 2021 eröffnet werden.

• • •

THAILAND: Restaurantinhaber haben die Regierung um Hilfe gebeten, weil sie mangels Personal vor dem Aus stehen. Ihre Beschäftigten, vorwiegend Frauen und Männer aus den Nachbarstaaten, sind wegen des neuen Arbeitsgesetzes in ihr Heimatland zurückgekehrt. Nur über hohe Ausgaben für Agenturen sind die freien Stellen wieder zu besetzen.

• • •

BANGKOK: Die Regierung will 40 Milliarden Baht als Zuschüsse für einkommensschwache Familien bewilligen. Ab 1. Oktober erhalten die betroffenen Menschen jeden Monat 2.750 Baht zum Lebensunterhalt.

• • •

NAKHON PHANOM: Gouverneur Somchai Witdamrong hat eine Gruppe von Beamten angeführt, die anlässlich des Geburtstages Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun am Freitag 570.119 Fische in Wasserreservoiren und Kanälen ausgesetzt haben.

• • •

BANGKOK: Der amerikanische Krankenversicherer Aetna hat die thailändische Bupa Group übernommen. Bupa hat über 300.000 Versicherte und wird später in Aetna umbenannt. Das US-Unternehmen hat weltweit 700.000 Versicherte.

• • •

PATTAYA: Ein indonesischer Tourist rannte in Jomtien in Höhe der Soi Chaiyaphruek auf die Straße, legte sich dort vor herannahende Autos nieder und jammerte. Der Grund: Seine Mutter hatte ihm eine Pizza gekauft, er wollte bei McDonald’s essen.

• • •

KRABI: Mitarbeiter einer Tankstelle haben am Dienstagnachmittag ein Baby in einer Kloschüssel gefunden. Sanitäter brachten das Neugeborene umgehend in das nächste Hospital. Nach eingehender Untersuchung teilten die Ärzte zur Freude des Krankenhauspersonals und des Rettungsteams mit: Das Mädchen ist gesund und hat keine Verletzungen.