Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.17

BANGKOK: Das Arbeitsministerium will die Liste der Berufe, die Thais vorbehalten sind, überdenken und einige für Ausländer öffnen, auch, weil viele Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Die Liste mit derzeit 39 Berufen ist dem Ministerium zufolge nicht mehr zeitgemäß, zudem wollen Thais in einigen Berufen nicht oder nur ungern arbeiten. Bisher für Thais reservierte Berufe werden aber vornehmlich für Migranten aus den Nachbarstaaten Myanmar, Laos und Kambodscha geöffnet. Das wären Berufe, für die auch westliche Ausländer nicht Schlange stehen würden, wie Maurer und Zimmerer.

• • •

BANGKOK: Ab 16. September ändert sich mit der Steuerreform auch die Besteuerung von zuckerhaltigen Getränken. Die Finanzverwaltung räumt den Herstellern sechs Jahre ein, den Zuckergehalt drastisch zu reduzieren oder durch künstliche Süßstoffe zu ersetzen. Getränke mit geringem Zuckergehalt werden ab September 20 bis 30 Prozent günstiger besteuert, nach sechs Jahren sollen Getränke mit einem Zuckergehalt von 18 Gramm je 100 ml mit einer doppelt so hohen Steuer belegt werden.

• • •

KHON KAEN: Sobald die Regierung den Bau der Straßenbahn bewilligt hat, sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Voraussichtlich Ende des Jahres. Die Bahn wird 15 Milliarden Baht kosten und über 22,6 Kilometer mit 16 Haltestellen führen, entlang der Mittraphap Road von Tha Phra nach Samran.

• • •

NONG KHAI: Gouverneur Phaisan Leusomboon ermittelt gegen einen Polizisten, der seinen Wagen mitten auf der Fahrbahn abstellte und dort Fahrzeuge anhielt. Der Beamte soll betrunken gewesen sein und konnte nur noch unzusammenhängend sprechen.

• • •

BANGKOK: Die Anti-Korruptions-Behörde ermittelt gegen Dutzende hochrangige Mitarbeiter des Energiekonzerns PTT und seiner Tochtergesellschaft PTTEP. Ihnen wird vorgeworfen, in den Jahren 2000 bis 2013 vom Unternehmen Rolls-Royce Bestechungsgelder in Höhe von 368 Millionen Baht entgegengenommen zu haben. Rolls-Royce lieferte Ausrüstungsgegenstände an die thailändischen Unternehmen.

• • •

PATTAYA: Eine 18 Jahre alte chinesische Studentin wurde am Sonntagabend in der Nähe des LK-Hotels in Nongprue von einem Mann mit einem Stock bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Der Täter entkam mit 15.000 Baht und einem Handy im Wert von 10.000 Baht. Die Urlauberin hatte in einem Minimarkt eingekauft und befand sich auf dem Rückweg zu ihrem Hotel.