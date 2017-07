Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.17

PHUKET: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres trafen auf dem Internationalen Flughafen im Jahresvergleich 17 Prozent mehr Russen und 8 Prozent mehr Chinesen aus. Touristen aus der Volksrepublik machen inzwischen zwei Drittel der asiatischen Passagiere aus.

• • •

BANGKOK: Bis Freitag will die Polizeistation Thonglor 34 Seiten auf Englisch für das Auslieferungsverfahren des Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss“ Yoovidhya fertigstellen. Dann kann die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren einleiten. Laut einem Bericht der „Bangkok Post“ verjähren Anklagepunkte, sollte die Justiz Vorayuth nicht bis zum 3. September dieses Jahres anklagen. Er hält sich im Ausland auf und soll sich in Bangkok wegen eines tödlichen Unfalls mit Fahrerflucht verantworten.

• • •

THAILAND. Schwere Überschwemmungen werden aus dem Norden des Landes gemeldet, vor allem aus den Provinzen Nan und Chiang Rai. Dort stehen zahlreiche Häuser unter Wasser, mehrere Schulen mussten geschlossen werden.

• • •

BANGKOK: Bis zum 7. August müssen Facebook und YouTube nahezu 3.000 Seiten mit verbotenen Inhalten sperren. Das hat die für Telekommunikation zuständige Behörde NBTC angeordnet. Zum Löschen dieser Seiten sollen Gerichtsbeschlüsse vorliegen.

• • •

PHUKET: 75 Prozent der 1.724 Hotels auf der Ferieninsel operieren illegal, also ohne Lizenz. Phukets ehemaliger Gouverneur Chokchai Dejamornthan hatte diesen Hotels für die Registrierung eine Frist bis zum 31. Januar dieses Jahres gesetzt. Nur sechs der Hotels haben bis heute eine Betriebsgenehmigung erhalten, berichtet das Beratungsunternehmen C9 Hotelworks.

• • •

AYUTTHAYA: Ein Strafgericht hat einen prominenten Geschäftsmann wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haft von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Mann war am 13. März letzten Jahres mit seinem Mercedes-Benz bei mindestens 250 km/h auf einen vorausfahrenden Wagen geprallt. Die beiden Insassen, Studenten, überlebten den Unfall nicht. Gegen eine Kaution von 200.000 Baht konnte der Geschäftsmann den Gerichtssaal verlassen..

• • •

BANGKOK: Nach dem von der Wahlkommission am Montag festgelegten Zeitrahmen soll die erste Parlamentswahl nach dem Militärputsch im Mai 2014 am Sonntag, 19. August, kommenden Jahres stattfinden. Laut dem Vorsitzenden der Wahlkommission Supachai Somcharoen wird der Termin endgültig voraussichtlich am 9. Juni nächsten Jahres festgelegt. Bis dahin ist der 19. August ein unverbindlicher Termin.

• • •

PATTAYA: Die 48-jährige thailändische Frau eines 70 Jahre alten Deutschen hat sich am Dienstagabend aus dem 9. Stockwerk eines Condominiums am Jomtien in den Tod gestürzt. Ihre 64-jährige Freundin berichtete, die Frau habe unter familiäre Probleme gelitten und unter Stress gestanden.