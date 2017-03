Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.17

PATTAYA: Die 23-jährige Jiratchaya Sirimongkolnawin wurde am Freitagabend im Tiffany`s zur Miss International Queen 2016 gekrönt. Hinter der Thai belegten Nathalie de Oliveira aus Brasilien und Andrea Collazo aus Venezuela die nächsten Plätze.

• • •

Die Suche nach der auf Koh Tao vermissten Russin geht weiter. Foto: The Nation

KOH TAO: Der DNA-Abgleich von im Meer vor der Koh Tao gefundenen fünf Körperteilen wie Fleisch und Knochen mit der DNA der vermissten Russin war negativ. Nach Angaben des Institute of Forensic Science der Royal Thai Police stammen die Körperteile nicht von Menschen. Die Polizei glaubt weiterhin an einen Tauchunfall und schließt ein Verbrechen aus. Die 23-jährige Valentina Novozhyonova ist seit dem 15. Februar verschwunden.

• • •

PATTAYA: Der Verkehrstunnel auf der Sukhumvit Road in Höhe der Central Road wird mit zweimonatiger Verspätung erst im April freigegeben. Dieser sollte bereits am 28. Februar eröffnet werden. Die Baufirma begründet die Verzögerungen mit den vielen von der Regierung beschlossenen arbeitsfreien Tagen und dass das starke Verkehrsaufkommen auf der Sukhumvit Road die Arbeiten behindert hätten.

• • •

Die Behörden verschärfen den Kampf gegen den Verkauf von Produktfälschungen. Foto: epa/Vinai Dithajohn

BANGKOK: Behörden haben im Vorjahr landesweit 3,6 Millionen kopierte Waren konfisziert: Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Uhren, Handys, Computer und DVD-Geräte im Gesamtwert von 1,7 Milliarden Baht. Die Regierung hofft, dass die USA Thailand auf der Ende April veröffentlichten neuen Beobachtungsliste für Verstöße gegen das Geistige Eigentum nicht mehr aufführen wird.

• • •

SURAT THANI: Ein in ärmlichen Verhältnissen lebender Samlor-Fahrer hat einem Polizisten aus Südafrika dessen verlorene Brieftasche zurückgegeben. Dem ehrlichen 74 Jahre alten Finder will der Ausländer künftig monatlich eine finanzielle Unterstützung überweisen.

• • •

PHUKET: Kurz nach seiner Ankunft auf dem Internationalen Flughafen ist ein 55 Jahre alter Russe gestorben. Der Urlauber klagte über Kopfschmerzen und wurde im Hotelzimmer bewusstlos. Die Rezeption alarmierte ein Rettungsteam, doch es kam zu spät. Die Todesursache ist unbekannt.

• • •

Für einen russischen Touristen in Phuket kam jede Hilfe zu spät. Foto: Winai Sarot / Phuket Gazette

BANGKOK: Das für das Versicherungswesen zuständige Gremium hat die Versicherungen aufgerufen, die Prämie für Autofahrer mit einer Dashcam an der Windschutzscheibe um 5 bis 10 Prozent zu reduzieren. Über das Video der Kamera kann die Schuldfrage nach einem Unfall schneller geklärt werden, und eine Dashcam führt nach Einschätzung des Gremiums zu größerer Disziplin im Straßenverkehr.

• • •

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen hat im Februar den höchsten Stand seit 14 Monaten erreicht. Die Universität der Thailändischen Handelskammer errechnete für den Vormonat 75,8 Punkte, gegenüber 74,5 Punkte im Januar. Der Index wird nach der wirtschaftlichen Entwicklung, den Berufsaussichten und dem künftigen Einkommen berechnet.

• • •

Der weiterhin flüchtige ehemalige Abt Phra Dhammachayo (kleines Bild) wurde aus der Mönchsgemeinschaft verstoßen. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Oberste Rat für Buddhismus hat zugestimmt, den seit Monaten per Haftbefehl gesuchten ehemaligen Abt Phra Dhammachayo aus der Mönchsgemeinschaft zu verstoßen. Jetzt muss noch der oberste Mönch zustimmen. Phra Dhammachayo wird der Geldwäsche und der illegalen Landnahme bei Schaffung von Meditationszentren in mehreren Provinzen vorgeworfen. Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hatte dem ehemaligen Abt des umstrittenen Tempels Dhammakaya bereits vor Tagen den Kloster-Titel entzogen. Nach 23 Tagen hat die Polizeieinheit Department of Special Investigation (DSI) am Freitag auf dem Tempelgelände die Suche nach dem ehemaligen Abt Phra Dhammachayo abgebrochen.

• • •

PATTAYA: Die Polizei hat zwei Frauen im Alter von 29 und 31 Jahren aus Uganda wegen Menschenhandels festgenommen. Sie hatten zwei Unganderinnen den Flug nach Thailand bezahlt. Kaum waren die beiden Frauen in Pattaya angekommen, sollten sie sich auf der Beach Road prostituieren, für 500 bis 1.000 Baht Shorttime und für 2.000 Baht eine ganze Nacht.