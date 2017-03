Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.17

BANGKOK: Die für Montag und Dienstag angesetzten Verhandlungen vor dem Militärgericht gegen den 31-jährigen Adem Karadag und den 27 Jahre alte Yusufu Mieraili wegen des verheerenden Bombenanschlags am 17. August 2015 am Erawan-Schrein mit 20 Toten und 130 Verletzten sind verschoben worden. Der chinesische Dolmetscher ist anderweitig beschäftigt und kann nicht nach Bangkok kommen. Den Übersetzer hat die chinesische Botschaft vermittelt.

• • •

BANGKOK: An vier Haltestellen des Skytrains hat die Stadtverwaltung elf Fahrstühle freigegeben. Weitere 45 sind an 15 Stationen geplant. Die Lifte sollen es Rollstuhlfahrern, Gehbehinderten und älteren Menschen ermöglichen, problemlos den Syktrain zu erreichen. Die vier Haltestellen sind On Nut, Ratchadamri, Phrom Phong und Thong Lor.

• • •

BANGKOK: Mit einer Investition von 40 Millionen Baht schafft die Miracle Group auf dem Internationalen Flughafen Don Mueang 40 weitere Schlafkabinen. Sie sollen im zweiten Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen. Die ersten 25 Betten im Sleep Box Hotel werden nach Angaben des Unternehmens gut angenommen. 70 Prozent sind Thais, 30 Prozent chinesische Passagiere, die mehrere Stunden auf ihren Flug warten müssen und eine Schlafkabine belegen.

• • •

PHUKET: Ein 55 Jahre alter australischer Tourist starb in seinem Hotelzimmer. Seine Tochter hatte ihn zum Essen abholen wollen und fand ihn tot auf dem Bett. Die Polizei entdeckte keinen Hinweis auf einen Kampf oder einen Raub und geht von einem Herzversagen aus. Zumal im Zimmer mehrere Antibiotika lagen. Das Hotelpersonal sagte aus, der Gast habe nachts gegen 1 Uhr zwei Thais mit auf sein Zimmer genommen. Die Polizei will jetzt die beiden Frauen befragen.

• • •

BANGKOK: Künftig dürfen Zigaretten nur noch an Frauen und Männer ab dem 20. Lebensjahr abgegeben werden (bisher 18.). Das hat das Übergangsparlament beschlossen. Wer gegen das neue Gesetz verstößt, kann mit einer Haft bis zu drei Monaten oder einem Bußgeld bis zu 30.000 Baht bestraft werden. Es dürfen auch keine Zigaretten einzeln abgegeben werden, nur als Packung mit 20 Stück.

• • •

PATTAYA: Ein 53-jähriger Amerikaner wirft der Polizei vor, sein Handy behalten zu haben. Wegen Trunkenheit am Steuer hatten Beamte den Mann festgenommen und vor Gericht gebracht. Als er später auf der Polizeistation sein Hab und Gut abholte, war das Mobile nicht dabei. Auf der Wache traf der Amerikaner einen 36-jährigen Inder, der ebenfalls bei der Polizei sein Handy vergeblich eingefordert hatte, berichtet „Pattaya Daily News“.