Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein 32 Jahre alter Motorradtaxifahrer soll eine australische Touristin im Bezirk Taling Chan vergewaltigt haben. Der Mann war vor zwei Monaten aus der Haft entlassen worden. Er saß wegen einer ähnlichen Straftat ein. Die Urlauberin hatte der Polizei berichtet, ein Tuk-Tuk-Fahrer habe sie missbraucht. Bei Auswertung von Überwachungskameras stießen die Beamten auf den Motorradtaxifahrer. Die Australierin soll erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

• • •

BANGKOK: 16 führende Groß- und Einzelhändler mit 13.500 Niederlassungen wollen ihre Preise bis zum 4. Januar zwischen 20 und 80 Prozent senken. Das hat Handelsministerin Apiradi Tantraporn mitgeteilt. Mit dieser Aktion sollen die Lebenshaltungskosten gesenkt und die Wirtschaft angekurbelt werden.



• • •

BANGKOK: Thais und Ausländer sind zu Silvester (31. Dezember) zu einer Gebets- und Kerzenzeremonie auf dem Platz Sanam Luang eingeladen. Beginn ist um 21 Uhr mit einer 89 Sekunden währenden Schweigezeremonie für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej. Gebete folgen von 23.45 bis 23.50 sowie ab 12.09 Uhr. Punkt Mitternacht wird das vom verstorbenen König komponierte Lied „Phon Pi mai“ gesungen.

• • •

PHUKET: Ein 42-jähriger Tourist aus Kasachstan fiel nachts vom Balkon seines Hotelzimmers in Patong. Er erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Im Hotelzimmer fand die Polizei zwölf leere Flaschen Thai-Rum, drei leere Bierdosen sowie weitere leere Flaschen Alkohol.

• • •

BANGKOK: Ein Taxifahrer gab eine in seinem Fahrzeug von einem Fahrgast vergessene Tasche mit Gold und Bargeld seinem Besitzer zurück. Der Inhaber eines Goldgeschäftes war so glücklich über den ehrlichen Finder, dass er diesen mit 100.000 Baht belohnte. In der Tasche befanden sich 300.000 Baht sowie goldene Ornamente.

• • •

PHUKET: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat alle Passagiere mit internationalen Flügen aufgerufen, drei Stunden vor dem Abflug zum Airport zu kommen. Der Flughafen hat seine Sicherheitsmaßnahmen erhöht und checkt das Gepäck jetzt mit neuen Geräten bereits auf dem Zugang zum internationalen Terminal. Dadurch können Warteschlangen entstehen.

• • •

PATTAYA: Vor einem 7-Eleven-Minimarkt schlief ein Ausländer. Ein Rettungsteam der Stiftung Sawang Borriboon wollte Erste Hilfe leisten, doch der Mann war betrunken. Zeugen sagten aus, der Ausländer habe reichlich Alkohol getrunken und sich dann vor dem Geschäft zum Schlafen hingelegt. Er wurde von der Polizei fortgebracht.

• • •

BANGKOK: Die Zahl der Krebstoten hat in den letzten Jahren stark zugenommen, von 53.434 im Jahr 2007 auf 70.075 in 2014. Laut dem Gesundheitsministerium sind die häufigsten Krebsarten bei Frauen Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Lungenkrebs, bei Männern sind es Leberkrebs, Lungenkrebs und Darmkrebs. Durch neue Behandlungsmethoden und Medikamente überleben inzwischen mehr Menschen ihre Krebserkrankung, oder sie sterben wesentlich später als früher an einem Tumor.

• • •



BANGKOK: 40 Prozent der Migranten auf Baustellen sind Frauen. Mit diesem Anteil liegt Thailand nach einem Bericht der Vereinten Nationen auf der Länderliste an erster Stelle. Auf den Baustellen müssen Frauen erhebliche Probleme und Risiken erdulden: Sie sind unterbezahlt und werden bei einer Schwangerschaft oftmals sofort gefeuert. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) arbeiten über 200.000 Frauen aus Kambodscha, Myanmar und Laos neben Männern aus den Nachbarländern.