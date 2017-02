Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.17

Die beiden mutmaßlichen Mörder des Briten des Briten Tony Kenway sind noch immer auf freien Fuß. Foto: The Nation

PATTAYA: Bei den kambodschanischen Behörden soll immer noch nicht ein Ersuchen der thailändischen Polizei eingegangen sein, nach den beiden mutmaßlichen Mördern des Briten Tony Kenway zu fahnden und sie festzunehmen.

Das meldet die Khmer Times. Der 28 Jahre alte Südafrikaner Abel Cadeira Bonito und der 24-jährige Briten Miles Dicken Turner hatten sich nach der Tat nach Kambodscha abgesetzt. Der 39 Jahre alte Kenway war vor einer Woche in seinem Porsche Cayenne auf dem Parkplatz des Sanit Sports Club am Mabprachansee ermordet worden.

• • •

UDON THANI: Wegen Sex mit Minderjährigen hat die Polizei einen 57 Jahre alten Amerikaner festgenommen. Als die Beamten die gemietete Unterkunft des Ausländers betraten, fanden sie eine 17-jährige Thai vor. Sie lag mit einem Handtuch umwickelt im Bett. Der Amerikaner soll zudem über das Internet Videos von sexuellen Begegnungen mit jungen Frauen verkauft haben.

• • •

BANGKOK: Eine Amnestie für politische Häftlinge hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha abgelehnt. Sie müssten erst den gesamten juristischen Prozess durchlaufen. Sollten sie vom Gericht schuldig gesprochen werden, könnte über eine Begnadigung nachgedacht werden.

• • •

BANGKOK: Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums schleppen Migranten aus den Nachbarländern Krankheiten nach Thailand. Genannt werden Tuberkulose, Elephantiasis, Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und bei Kindern Diphtherie. Alle der 3,5 Millionen im Königreich lebenden Migranten sollten Zugang zum Gesundheitssystem haben, finanziert vor allem über eine Versicherung, fordert die Behörde.

• • •

BANGKOK: Nach dem Beschluss der Regierung, die Steuer auf Kerosin von bisher 20 Baht auf jetzt vier Baht je Liter anzuheben, könnten sich Flugtickets für Inlandsflüge verteuern. Airlines wie Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air und Bangkok Airways laufen bereits Sturm gegen die Steuererhöhung. Sie würde sich erheblich auf die Operationskosten auswirken, heißt es bei den Fluggesellschaften. Die Steuer gilt nicht für Maschinen auf internationalen Strecken.

• • •

PHUKET: Im Elefanten-Trekking-Camp in Chalong rannte ein Dickhäuter in Panik in den Wald. Er wurde später mit fünf Beruhigungspfeilen betäubt. Der Elefant soll äußerst aggressiv sein und hatte zwei Wochen zuvor bei einem Bluttest einen Pick-up beschädigt.

• • •

BANGKOK: Ein Ausländer auf einem Motorrad erschwindelt sich in der Hauptstadt von thailändischen Motorisierten Geld. Er gibt vor, Opfer eines Raubüberfalls geworden zu sein und bettelt um Geld, so für Benzin für sein Motorrad.

• • •

BANGKOK: Ein Strafgericht hat zwei Wachleute der Rothemden zu einer Haft von zehn Jahren verurteilt. Sie sollen während der Demonstrationen im Jahr 2010 gegen die damalige Regierung unter Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva Granaten auf Soldaten abgefeuert haben.

• • •

BANGKOK: Fahren und Parken mit Motorrädern oder Autos auf Bürgersteigen wird künftig mit 5.000 Baht bestraft. Die Stadtverwaltung hat alle Bezirksverwaltungen aufgefordert, diese Anweisung strikt zu befolgen. Motorradfahrer nutzen gewöhnlich Gehwege, wenn sich auf den Straßen der Verkehr staut und es kein Durchkommen gibt.