Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.17

Abendstimmung an Pattayas Beach Road. Foto: Jahner

PATTAYA: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) will verstärkt für Pattaya als Reiseziel werben. Sogenannte Roadshows und öffentliche Veranstaltungen sind für Deutschland (ITB-Messe in Berlin), Indien, Dubai, Singapur, China, Laos und Indonesien geplant. Mit neuen Angeboten wie luxuriöse Gesundheits- und Spa-Pakete sollen mehr Frauen in das von Männern dominierte Touristenzentrum geholt werden.

• • •

PHUKET: Als letzte Warnung an Touristen vor einer Umweltzerstörung sind auf der Koh Racha an den Stränden Ao Patok, Ao Siam und Ao Tue Hinweisschilder auf Englisch, Russisch, Chinesisch und Thai aufgestellt worden. Wer Korallen beschädigt, Meereslebewesen einsammelt oder die Natur verschmutzt, muss mit einer Haft bis zu einem Jahr und einem Bußgeld bis zu 100.000 Baht rechnen.

• • •

BANGKOK: Ein Taxifahrer aus Kalasin war sichtlich stolz, Polizisten der Drogensondereinheit zu transportieren und machte gleich Selfies mit den Beamten. Doch diese hatten das Taxi für eine verdeckte Operation gechartert. Denn der Fahrer wurde in Nakon Ratchasima wegen eines Drogendeliktes gesucht. Kaum hatte das Fahrzeug das Hauptquartier der Drugs Suppression Division erreicht, wurde der überraschte Taxifahrer festgenommen und auf den Weg nach Nakon Ratchasima gebracht.

• • •

THAILAND: Beim Hochwasser im Süden sind nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde 91 Menschen umgekommen, vier weitere werden vermisst. Die Überschwemmungen haben 1,8 Millionen Kinder, Frauen und Männer getroffen und zahlreiche Häuser, Straßen, Brücken und Schulen beschädigt oder zerstört.

• • •

PHUKET: Die Arbeiten für die Straßenbahn von der Innenstadt (Chalong) bis nach Tha Noon in der Provinz Phang-nga werden im kommenden Jahr beginnen. Auf der 60 Kilometer langen Strecke mit 23 Stationen, unter anderem am Flughafen, sollen die Bahnen ab 2021 rollen.

• • •

BANGKOK: Das Transportministerium hofft auf die Zustimmung des Regierungskabinetts, für 3,3 Milliarden Baht 200 Elektrobusse anzuschaffen. Ab Ende des Jahres sollen die Fahrzeuge von der Bangkok Mass Transit Authority eingesetzt werden.

• • •

PHUKET: Ein Ausländer brach offenbar bei einem Spaziergang auf den Klippen vor dem Strand Kata zusammen, fiel in die See und ertrank. Ein Ausländer, der schnorchelte, und die Besatzung eines Longtailbootes brachten den Mann an den Strand. Doch Wiederbelebungsversuche waren nicht erfolgreich.