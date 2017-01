Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.17

BANGKOK: Auf der 4.000 Meter langen nördlichen Rollbahn des Flughafens Suvarnabhumi werden vom 3. März bis 5. Mai auf einer Länge von 1.250 Metern Reparaturarbeiten ausgeführt. Die Rollbahn wird aber nicht geschlossen, auf 2.750 Meter können Maschinen weiterhin starten und landen. Dennoch kann es im Flugverkehr zu Verspätungen kommen, besonders zum thailändischen Neujahrsfest Songkran.

• • •

BANGKOK: Über eine neue App des amerikanischen Dienstleistungsunternehmens Uber können jetzt in der Hauptstadt von 100 Restaurants Gerichte geordert werden. UberEATS verspricht, die Speisen innerhalb von 30 bis 45 Minuten zu liefern. Konkurrenten bei der Lieferung von Gerichten sind in Bangkok Foodpanda mit Sitz in Berlin, Line Man mit Sitz in Tokio und GrabEat mit Sitz in Singapur.

• • •

CHIANG MAI: Als nicht ungewöhnlich hat der Generaldirektor der Behörde für Bodenschätze, Tawsaporn Nuchanong, die hohe Zahl der Erdbeben mit geringer Stärke in den Provinzen Chiang Mai und Mae Hong Son bezeichnet. In der Region waren in den letzten zwei Wochen 70 leichte Erschütterungen registriert worden. Sie hatten keine Sachschäden angerichtet.

• • •

PATTAYA: In der Sawadee Bar auf dem Pratamnak Hügel wurde ein 67 Jahre alter Amerikaner von einem Gast zusammengeschlagen. Er fiel zu Boden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Amerikaner hatte einen Streit zwischen einem Barmädchen und dessen Freund beobachtet und wollte schlichtend eingreifen. Da setze es von dem Freund Schläge.

• • •

PHUKET: Vor seiner gemieteten Unterkunft nahm die Polizei einen Drogenhändler fest. In seinem Besitz waren Crystal Meth und Yaba-Pillen im Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen bis 2,2 Millionen Baht.

• • •

PRACHUAB KHIRI KAN: Im Bezirk Bang Saphan ist der Goldrausch ausgebrochen. Ein 43 Jahre alter Mann stieß in einem Flusslauf auf einen Goldklumpen im Wert von 35.000 Baht. Das soll der bisher größte Fund in dieser Region gewesen sein. Die Bevölkerung glaubt, dass beim verheerenden Hochwasser Gold frei gespült worden ist.

• • •

NAKHON RATCHASIMA: Bei einer Verfolgungsjagd schossen Polizisten auf einen Honda, in dem ein 21 Jahre alter Mann flüchtete. Das Auto wurde 12 Mal getroffen, der Fahrer bei einer Straßensperre gestoppt. Der Mann hatte vor der Universität Ratchamongkhon den ehemaligen Liebhaber seiner Freundin mit einer Pistole bedroht. Zeugen alarmierten die Polizei.