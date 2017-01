Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.17

PATTAYA: Am Strand der Koh Larn wurde die Leiche eines 31 Jahre alten Mannes gefunden.

Die Polizei glaubt, dass er ermordet und dann im Meer entsorgt worden ist. Die Beamten ermitteln, ob der Schwule in Begleitung eines Mannes die Insel aufgesucht hatte.

• • •

BANGKOK: Weil Hooligans beim Endspiel um die Südostasienmeisterschaft zwischen Thailand und Indonesien im Dezember im Bangkoker Rajamangala Stadium Leuchtgeschosse abgefeuert hatten, muss der thailändische Fußballverband eine Strafe von 30.000 US-Dollar (1 Million Baht) zahlen. Das hat der Asiatische Fußballverband beschlossen. Obwohl der thailändische Verband und die Polizei nichts unversucht ließen, die Hooligans ausfindig zu machen und zu bestrafen, hat der AFC Thailand verwarnt: Im Wiederholungsfall würde die Strafe wesentlich höher ausfallen. Die Warnung bezieht sich auf alle Spiele unter dem Dach des Weltverbandes FIFA und der AFC.

• • •

PHANG-NGA: Der Club Robinson des Reiseveranstalters TUI wird ab Herbst dieses Jahres erstmals in Thailand vertreten sein. Er übernimmt das bisherige Khao Lak Katiliya Resort & Spa an der Westküste von Khao Lak. Auf einem mehr als 280.000 Quadratmeter großen Grundstück direkt am Meer bietet der Robinson Club Khao Lak 320 Zimmer und Villen in 14 Kategorien in einer Größe bis zu 350 Quadratmetern. Zur Anlage gehören fünf Pools, darunter auch ein Babypool. Im Kinderclub werden Kids ab drei Jahren betreut.

• • •

THAILAND: Die Umweltschutzbehörde will vier Touristenzentren bei Vermeidung und Entsorgung von Müll und Abwässern unterstützen. Pilotprojekte sind geplant für Pattaya, die Koh Samet in Rayong, die Koh Phi Phi in Krabi und die Provinz Petchabun. Alle genannten Tourismusziele kämpfen gegen den zunehmenden Müllberg und kommen mit der Beseitigung des Schmutzwassers nicht voran.

• • •

BANGKOK: Für Dezember meldet das Handelsministerium einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,13 Prozent, die höchste Steigerung seit 25 Monaten. Angetrieben wurde die Inflation durch höhere Preise für Kraftstoffe, Lebensmittel und Getränke. Für dieses Jahr sagt das Ministerium eine Inflation von 1,5 bis 2 Prozent voraus. Errechnet werden die Verbraucherpreise aus einem Warenkorb mit 450 Produkten und Dienstleistungen.

• • •

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hält weiter an der Roadmap der Militärregierung fest und sagt die Wahlen zum Parlament für Ende des Jahres zu. In den letzten Tagen hatte u.a. der stellvertretende Vorsitzende des Übergangsparlaments NLA, Surachai Liangboonlertchai, gesagt, das NLA könne die erforderlichen Gesetze nicht rechtzeitig verabschieden. Wahlen könnten erst Mitte 2018 stattfinden.

• • •

AYUTTHAYA: Ein 35 Jahre alter Mann stahl den Lastwagen seines Chefs und startete mit seiner Freundin zu einem Ausflug nach Rayong. Später rief er seinen Chef an und forderte 20.000 Baht. Dann würde er den Wagen wieder zurückbringen. Laut der Polizei wurde der Mann bereits mit einem Haftbefehl wegen zweier Diebstähle in Singburi und Samut Prakan gesucht.