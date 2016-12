Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.16

PHUKET: Am Surin-Strand patrouillieren jetzt Polizisten auf Ponys. Berittene Beamte sollen durch ihre Präsenz Urlauber besser schützen und bei Notfällen schneller vor Ort sein. Insgesamt stehen der Polizei sechs Pferde zur Verfügung. Die Tiere wurden trainiert, so dass die Beamten keine Erfahrung mit Pferden haben müssen. Zweimal in der Woche sollen Polizisten künftig ihre Ponys satteln.

• • •

BANGKOK: Wer vor seinem Geschäft einen privaten Parkplatz reserviert, in dem er dort Stühle, Hocker oder Holzlatten platziert, muss mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Baht rechnen. Darauf weist „Daily News“ hin. Die Nachrichtenplattform zitiert einen prominenten Anwalt. • • •

BANGKOK: Nicht benutzte oder Verkehrschaos verursachende Radwege sollen nach Einschätzung des stellvertretenden Gouverneurs Amnuay Nimmano zurückgebaut und für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. General Amnuay hat zudem festgestellt, dass im Stadtgebiet Radwege von Tuk Tuks und Straßenhändlern besetzt sind.

• • •

BANGKOK/UDON THANI: Der Staatliche Energiekonzern PTT will künftig verstärkt in das Immobiliengeschäft investieren. So plant er, den Flughafen Udon Thani zu betreiben. Airports of Thailand (AoT) soll den Flughafen Udon Thani erweitern, dann will PTT ihn übernehmen. In Udon Thani starten jeden Tag 22 Maschinen, nach Chiang Mai sowie zu den beiden Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang.

• • •

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen ist im November zum zweiten Mal infolge zurückgegangen. Die Universität der Thailändischen Handelskammer errechnete 72,3 Punkte, gegenüber 73,1 im Oktober und 74,2 im September. Die Konsumenten sind besorgt über die Entwicklung der thailändischen Wirtschaft und der schwächelnden Ökonomie weltweit.

• • •

BANGKOK: Tony Fernandes, Vorstandsvorsitzender der AirAsia, will mit preiswerten Flugtickets chinesische Urlauber in hoher Zahl nach Thailand bringen. Den starken Rückgang nach dem Ende der sogenannten Zero-Dollar-Touren ab September sieht Fernandes nur als vorübergehend an. Zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar würden erneut zahlreiche Touristen aus der Volksrepublik das Königreich für einen Urlaub aufsuchen.

• • •

PATTAYA: Am Hafen Bali hat ein 35 Jahre alter Thai am Donnerstagabend eine chinesische Urlauberin ins Gesicht geschlagen. Die 25-jährige Frau erlitt eine gebrochene Nase und fiel zu Boden. Mehrere Kollegen des Reiseführers hielten diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

• • •

HUA HIN: Ein 48 Jahre alter Mann hat im Dorf Khao Takiap aus Eifersucht seine 26 Jahre alte Freundin, anschließend deren vermeintlichen 26-jährigen Liebhaber und später sich in seinem Haus erschossen. Der Täter war ein weithin bekannter wohlhabender Kredithai.