Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.16

PATHUM THANI: Die Polizeieinheit DSI hat die am letzten Freitag erzielte Einigung als ungültig bezeichnet, dass der mit Haftbefehl gesuchte Abt Phra Dhammachayo vom Wat Dhammakaya in Pathum Thani nach einem Verhör bei der Polizei gegen Kaution freigelassen werde. Eine solche Entscheidung könne nur die Staatsanwaltschaft treffen, sagte DSI-Chef Paisit Wongmuang. Inzwischen hat die Polizei den amtierenden Abt des Tempels angeklagt, den gesuchten Abt Phra Dhammachayo zu beherbergen.



BANGKOK: Für den städtischen Busbetreiber BMTA sind im Hafen Laem Chabang aus China die ersten 99 erdgasbetriebenen Niederflurbusse eingetroffen. Insgesamt sind 489 NGV-Busse für 3,38 Milliarden Baht bestellt worden. Jeder Bus kann bis zu 60 Fahrgäste aufnehmen, und weil es Unterflurfahrzeuge sind, können Rollstuhlfahrer problemlos ein- und aussteigen.

HAT YAI: Wegen einer Bombendrohung verspätete sich am Sonntagmorgen der Flug SL 703 der Thai Lion Air von Hat Yai nach Don Mueang in Bangkok um zweieinhalb Stunden. Eine Flugbegleiterin hatte kurz vor dem Start gehört, wie sechs Passagiere von einer Bombe im Gepäck sprachen. Daraufhin mussten alle Fluggäste die Maschine verlassen. Eine Bombe wurde im Flugzeug nicht gefunden.

CHIANG MAI: Auf dem Doi Inthanon, Thailands höchstem Berg, frieren Touristen. Dort wurden Temperaturen von nur 3 Grad gemessen. Bäume und Sträucher sind in den Morgenstunden in Raureif gehüllt.

CHAIYAPHUM: Wegen Majestätsbeleidigung hat die Polizei den Aktivisten und Dissidenten Jatupat “Pai” Boonpattararaksa im Wat Pasukato in Chaiyaphum festgenommen, aber am Sonntag gegen eine Kaution von 400.000 Baht auf freien Fuß gesetzt. Dem 25 Jahre alten Studenten wird vorgeworfen, am Freitagmorgen einen Bericht der BBC über das Leben des neuen Königs im Internet gelesen und zitiert zu haben. Im August war der Student zwei Wochen in Haft genommen worden, weil er vor dem Referendum zur Verfassung Flugblätter verteilt hatte. Darin hatte er die Wähler aufgerufen, gegen die Verfassung zu stimmen.

PATTAYA: Mit einem Messer haben mehrere Jugendliche einen 30 Jahre alten Mann in Huay Yai angegriffen. Der Thai hatte die Teeanger beschimpft, weil sie öffentliches Eigentum beschädigten. Der verletzte Mann flüchtete und schloss sich in seinem Haus ein. Die Jugendlichen nahmen sein Motorrad mit.

CHONBURI: Die 3,42 Kilometer lange Küstenstraße wird bis Ende kommenden Jahres um drei Kilometer verlängert. Sie schlängelt sich als Brücke durch das Meer und ist zu einer Touristenattraktion geworden. Die Fahrbahn soll den innerstädtischen Verkehr als Umgehung entlasten. Inzwischen nutzen immer mehr Urlauber mit ihren Autos und Motorrädern die Küstenstraße. Sie halten an, lassen sich zum Picknick nieder und genießen den Ausblick auf das Meer.