Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.16

PHUKET/PHANG-NGA: Bei zwei Busunfällen wurde ein Thai getötet, drei russische Urlauber erlitten erhebliche Verletzungen. In Phang-nga versagten bei einem Bus die Bremsen (im Bild).

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn auf den unbefestigten Seitenstreifen ab. Drei Russen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Touristen mit leichten Verletzungen wurden vor Ort versorgt. Der Bus hatte 42 russische Urlauber von Phang-Nga nach Phuket bringen sollen. Auf der Route 4027 in Phuket überrollte ein Bus einen 68 Jahre alten Motorradfahrer. Er starb am Unfallort. Der Busfahrer flüchtete nach dem Zwischenfall.

• • •

BANGKOK: Die Exporte sind im Oktober im Jahresvergleich um 4,22 Prozent gefallen, nachdem sie die beiden Monate zuvor leicht zugenommen hatten. Die Ausfuhren erreichten nach Angaben des Handelsministeriums ein Volumen von 17,78 Milliarden US-Dollar. Hingegen legten die Importe um 6,5 Prozent zu. Dadurch betrug der Handelsüberschuss im Oktober lediglich 250 Millionen Dollar.

• • •

THAILAND: Der Winter ist da: Meteorologen sagen für den Norden und Zentralthailand sinkende Temperaturen voraus. Im Norden soll die Quecksilbersäule bis zu 5 Grad, in den Bergen gar bis zu 12 Grad und in Bangkok bis zu 3 Grad fallen. Hingegen soll es im Süden des Landes stark regnen.

• • •

THAILAND: Über den Online-Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen Grab kann jetzt auch in Khon Kaen und Ubon Ratchathani ein Taxi bestellt werden. Wer die Grab-App herunterlädt, kann ein Taxi über das Smartphone buchen. Mit den beiden Provinzen im Isaan ist Grab jetzt in sieben thailändischen Provinzen vertreten: Bangkok, Pattaya (Chonburi), Phuket, Chiang Mai und Chiang Rai. Der Fahrdienst Grab ist in Südostasien aktiv und hier nach eigenen Angaben größter Anbieter von Fahrdiensten mit Motorrädern, Privatautos und Taxis.