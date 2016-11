Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.16

BANGKOK: Der Große Palast bleibt am 1. und 2. Dezember sowie am 5. und 6. Dezember wegen Zeremonien für den verstorbenen König für Touristen geschlossen. Trauernde Thais können am 5. und 6. Dezember im Großen Palast Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej die letzte Ehre erweisen, nicht aber am 1. und 2. Dezember.



THAILAND: Die Regierung hat 12,8 Milliarden Baht für einkommensschwache Familien bewilligt. Je nach Einkommen erhalten 5,4 Millionen Thais zwischen 1.500 und 3.000 Baht.



BANGKOK: Im kommenden Jahr soll der Tourismus nach Einschätzung der Siam Commercial Bank um 11 Prozent wachsen. In diesem Jahr werden 33,8 Millionen Ausländer im Königreich urlauben.

THAILAND: Im Vorjahr wurden 2 Milliarden Liter Bier im Wert von 180 Milliarden Baht konsumiert, gegenüber 2014 ein Plus von 2 Prozent. Singhas-Leo hat einen Marktanteil von 53 Prozent, es folgen Chang (38%), Singha (5%) und Heineken (4%).

BANGKOK: Im Kampf gegen die Kriminalität müssen laut dem nationalen Polizeichef Chakthip Chaijinda in der Hauptstadt weitere 60.000 Überwachungskameras installiert werden. Derzeit sind es 53.000 CCTV-Kameras.



BANGKOK: Thailands Sicherheitsdiensten liegen erstmals Indizien vor, dass Muslime, vor allem im Süden des Landes, den Islamischen Staat (IS) unterstützen. Laut der australischen Polizei sollen Thais an den IS Geld überweisen.

THAILAND: Die Regierung hat den 2. und 3. Januar kommenden Jahres zu Feiertagen erklärt. Da der 31. Dezember und 1. Januar auf einen Samstag bzw. Sonntag fallen, stehen Thais mit dem 2. und 3. Januar insgesamt vier arbeitsfreie Tage bevor.

THAILAND: In den Provinzen wird zum 1. Januar der tägliche Mindestlohn, der seit 2014 landesweit bei 300 Baht liegt, unterschiedlich angehoben. In Bangkok und angrenzenden Provinzen, in Phuket und Nakhon Pathom steigt der Mindestlohn um 10 Baht auf 310 Baht. In 13 Provinzen mit starker Industrie oder Tourismus sind es acht Baht, so in Chonburi, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima und Ayutthaya. Für 49 Provinzen wurde eine Anhebung um fünf Baht beschlossen. Keine Änderung gibt es in den Provinzen Chumphon, Trang, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Ranong und Singburi.