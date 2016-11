Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

PHUKET: Soldaten und Mitarbeiter der lokalen Verwaltung haben am Strand Naithon 29 Verkaufsstände dem Erdboden gleichgemacht und Massagebetten entfernt. Die Besitzer waren bereits zum Verlassen des Strandes aufgefordert worden.

• • •

BANGKOK: Der an der Bangkoker Börse gelistete thailändische Energy-Drink-Hersteller Carabao ist neuer Sponsor des League Cups in England. Um diesen Pokal spielen jedes Jahr die Teams der vier Profiligen. Der Sponsorvertrag über 800 Millionen Baht gilt ab der Saison 2017 bis 2020. Die Carabao Group ist bereits Trikot-Sponsor des Zweitligisten Reading, der in thailändischer Hand ist.

• • •

BANGKOK: Seit der Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA hat die Baht-Währung an den Devisenmärkten gegenüber dem Dollar 1,6 Prozent an Wert verloren. Beim malaysischen Ringgit sind es 4,3 Prozent, bei der indonesischen Rupiah 2,4 Prozent, beim philippinischen Peso 1,7 Prozent und beim japanischen Yen 4,7 Prozent. Gab es am 8. November für einen Euro 37,9 Baht, so waren es am letzten Freitag bei der Siam Commercial Bank nur noch 37 Baht.

• • •

BANGKOK: Justizminister Paiboon Koomchaya verfolgt weiter den Plan, Marihuana und Krathom auf der Drogenliste Klasse 5 zu streichen und als Kräutermedizin festzuschreiben. Beide Drogen könnten Patienten helfen, vor allem bei Schmerzen, und der Kampf des Staates gegen Handel und Konsum dieser Drogen sei aussichtslos, sagte der Minister.

• • •

THAILAND: Bei zwei folgenschweren Verkehrsunfällen wurden am Wochenende sieben Menschen getötet und 13 teils schwer verletzt. In Chiang Mai stießen am frühen Sonntagmorgen eine Limousine und ein Pick-up zusammen. Anschließend prallte der Toyota gegen einen Baum, der Pick-up überschlug sich. Drei Insassen beider Fahrzeuge starben, 12 wurden verletzt. In Kamphaeng Phet erlitten vier Familienmitglieder, darunter zwei sieben und neun Jahre alte Kinder, tödliche Verletzungen, als ihr Toyota Corolla am Samstagabend frontal mit einem Ford-Pick-up zusammenstieß. Ein weiterer Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. • • •

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat eine in seinem Fahrzeug liegengebliebene Plastiktasche mit 420.000 Baht und Bekleidung der Besitzerin zurückgegeben. Die Geschäftsfrau überreichte dem ehrlichen Finder als Belohnung 10.000 Baht.

• • •

HUA HIN: Das im Bau befindliche neue Immigrationbüro soll im Februar kommenden Jahres eingeweiht werden. Es ist mit 22 Millionen Baht veranschlagt worden und entsteht an der Soi 88. Das neue Passamt wird ab Dezember mit fünf Mitarbeitern im Blueport-Einkaufszentrum eröffnet.

• • •

BANGKOK: Die Regierung hat die Einführung der Gebäude- und Grundsteuer auf das Jahr 2018 verschoben. Zwischen dem Staatsrat und dem Kabinett gibt es Differenzen über Details der Steuererhebung. Geplant ist eine unterschiedliche Steuerquote für Landwirtschaft, Wohnbebauung, wirtschaftliche Nutzung, ungenutzte und nicht erschlossene Grundstücke.