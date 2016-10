Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 04.10.16

BANGKOK: Nach Starkregen waren am frühen Montagabend weite Teile der Hauptstadt überflutet. In den Hauptstraßen und Sois stand das Wasser bis zu einer Höhe von 30 Zentimetern. Der Straßenverkehr kam zum Erliegen, Autofahrer mussten teilweise stundenlang warten, bis das Wasser abgeflossen war.

• • •

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium will alle schwangeren Frauen auf das Zika-Virus untersuchen lassen. Jetzt wartet die Behörde eine Studie zu möglichen Tests ab. In der Vorwoche hatte das Gesundheitsministerium bestätigt, dass zwei Babys nach einer Zika-Infektion mit einem schmaleren Kopf, also mit Microcephaly, geboren wurden.

• • •

BANGKOK: Die Inflationsrate ist im September im Jahresvergleich um 0,38 Prozent und gegenüber dem Monat August um 0,04 Prozent gestiegen. Laut dem Handelsministerium sind Frischwaren wie Gemüse, Früchte, Hühnerfleisch, Eier, Fisch und Fleisch teurer geworden. Für das ganze Jahr rechnet das Ministerium bei den Verbraucherpreisen mit einem Anstieg bis zu 1 Prozent.

• • •

BANGKOK: Die für die Telekommunikation zuständige Behörde NBTC will im Dezember erstmals für VIPs, für reiche Thais, sogenannte Glücksnummern versteigern. NBTC erwartet Einnahmen in Höhe von 100 Millionen Baht. Allein für die Handynummer 099-999-9999 sollen 20 Millionen Baht in die Kasse des Staates fließen. Insgesamt werden 16 Telefonnummern versteigert.

• • •

BANGKOK: Bis zum Jahr 2020 will die französische Hotelgruppe Accor in Bangkok Hotels unter ihrer neuen Marke Jo & Jo eröffnen. Als Standort sind die Straßen Khao San, Charoen Krung und Ratchadaphisek geplant. Mit Jo & Jo wendet sich Accor an Frauen und Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren, die in der Nähe ihrer Unterkunft Bars und Restaurants und unterschiedliche Aktivitäten erwarten. Accor betreibt in Thailand 68 Hotels mit 16.877 Zimmern.

• • •

THAILAND. Für die von der Regierung unter Yingluck Shinawatra in 2011 festgelegten Zahlungen an ältere Thais muss der Staat bis 2024 rund 90 Milliarden Bahr bereitstellen. Derzeit sind es 70 Milliarden Baht. 60- bis 69-jährige Frauen und Männer erhalten jeden Monat 600 Baht, 70- bis 79-Jährige 700 Baht, 80- bis 89-Jährige 800 Baht und über 90-Jährige 1.000 Baht.

• • •

BANGKOK: Die Hotelgruppe Dusit will in den nächsten fünf Jahren die Zahl ihrer Häuser von jetzt 26 auf 70 erhöhen. Dusit ist neben Thailand auch in Dubai, auf den Malediven und den Philippinen vertreten und plant Eröffnungen in Europa. Der Konzern ist im Königreich bekannt für seine großen Investitionen in die Ausbildung von Nachwuchskräften für die Hotelindustrie.

• • •

BANGKOK/CHIANG MAI: Für thailändische Fluggesellschaften ist die Strecke Bangkok-Chiang Mai eine gewinnträchtige Route. Inzwischen gibt es täglich 48 Flüge, nur nach Phuket sind es mit 50 mehr. Jeden Tag können von Bangkok aus zur „Perle des Nordens“ über 19.000 Sitzplätze gebucht werden. Trotz der harten Konkurrenz melden die Airlines eine Auslastung von etwa 80 Prozent mit steigender Tendenz. In den ersten acht Monaten dieses Jahres bewältigte der Flughafen Chiang Mai 4,78 Millionen Passagiere, im Jahresvergleich ein Plus von 14 Prozent.

• • •

BANGKOK: Die Restaurantkette Bar B Q Plaza hatte 26 Filialen zwei Tage geschlossen, nachdem sich eine Frau darüber beschwert hatte, dass ihre Suppe in einem schwarzen Topf schwarz geworden war. Bar B Q Plaza hat angeordnet, alle Geräte zum Reinigen der Töpfe auszutauschen. Eine chemische Verunreinigung sei aber nicht erfolgt.

• • •

NARATHIWAT: Elf Fahrgäste erlitten Verletzungen, als am Montagmorgen der Fahrer eines Überlandbusses in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Der Bus kam von der Fahrbahn, prallte auf dem Mittelstreifen gegen einen Baum und legte sich auf die Seite. Der Fahrer gab zu Protokoll, er habe die Streck zu wenig gekannt.