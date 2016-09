Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 19.09.16

KOH SAMUI: Nach dem Kontakt mit einer Würfelqualle beim Spielen am Strand in Lamai ist ein zwei Jahre altes russisches Kind bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auch die Eltern sollen mit Quallen in Berührung gekommen sein. Sie wurden aber nur leicht verletzt. Der Junge wurde noch am Strand behandelt und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

• • •

THAILAND: Bei landesweiten Razzien an 76 Standorten haben am Samstag Hunderte Polizisten und Soldaten 20 Verdächtige festgenommen und 141 Waffen beschlagnahmt. Der Einsatz richtete sich gegen die Hintermänner des Online-Waffenhandels. Mehrere Studenten sollen sich über das Internet Waffen besorgt haben.

• • •

BANGKOK: Die Verschuldung der Haushalte hat in diesem Jahr mit durchschnittlich 298.005 Baht ein Allzeithoch erreicht, und die Zunahme im Jahresvergleich um 20,2 Prozent ist ebenfalls ein neuer Rekord. Diese Zahlen hat jetzt die Universität der thailändischen Handelskammer mitgeteilt. Die meisten Schuldner leben im Nordosten des Landes. Ein erfreulicher Lichtblick: 62 Prozent der Kredite kamen von Finanzinstituten, nur noch 38 Prozent von Kredithaien. Im Vorjahr kamen von Kredithaien noch über 51 Prozent.

• • •



RAYONG/PATTAYA: Der Vorstand der Thai Airways International (THAI) hat sich entschieden: Am Flughafen U-Tapao wird die Staatslinie ein regionales Wartungs- und Reparaturzentrum für Flugzeuge errichten. In den kommenden Monaten soll das Projekt festgezurrt werden. THAI sucht einen verlässlichen Partner, ein Beratungsbüro wird in spätestens drei Monaten einen Bericht über die Investition und deren Rendite vorlegen. Mit dem Wartungszentrum würde der Flughafen Rayong-Pattaya aufgewertet, entfielen für die Fluggesellschaften der Region der weite Weg zu anderen Zentren in Asien, Europa und den USA.

• • •

PHUKET: In einem Müllbehälter nahe dem Patong Municipality Office ist am Samstag ein zwei Wochen altes Baby gefunden worden. Das in einem Handtuch gewickelte Mädchen wurde zum Patong Hospital gebracht. Die Polizei fahndet nach der Mutter.

• • •

PATTAYA: Bei Reparaturarbeiten an seinen Vorhängen kam ein Deutscher auf einer Leiter mit einem elektrischen Kabel in Berührung. Er erlitt einen Stromschlag und verlor das Bewusstsein. Als er aufwachte, überquerte er die Thepprasit Road und fiel zu Boden. Thais halfen dem Mann und alarmierten die Polizei, Rettungssanitäter leisteten Erste Hilfe und brachten den 63-jährigen Deutschen mit Verbrennungen in ein Krankenhaus.

• • •

PATTAYA: Beim Besuch des Einkaufs- und Entertainmentzentrums Mimosa in Na Jomtien ist ein neun Jahre alter thai-norwegischer Junge von einer Statue aus Zement getroffen worden. Das Kind soll nach Medienangaben im Bangkok Hospital Pattaya im Koma liegen. Nach Angaben der Polizei wurde die Behörde nicht zum Unfallort gerufen.

• • •

PATHUM THANI: Die Polizei nahm bei einer verdeckten Aktion eine 20 Jahre alte Frau wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution fest. Sie hatte über das Internet Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren für Sex angeboten.