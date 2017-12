Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.17

WIEN (dpa) - Österreichs Chef der Konservativen, Sebastian Kurz, stellt sich gegen Gehaltserhöhungen für Politiker im kommenden Jahr. «Wir haben versprochen, dass wir im System sparen und nicht bei den Menschen. Dazu gehört auch, dass wir in der Politik anfangen, also bei uns selbst», sagte der 31-Jährige am Dienstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der ÖVP-Politiker reagierte damit auf eine Berechnung des Rechnungshofs, nach der die Bezüge von Regierungsmitglieder und Parlamentariern um 1,5 Prozent steigen sollten.

Kurz will seinen Vorschlag bei der Sitzung des Nationalrats am 13. Dezember vorbringen. Österreichs Kanzler verdient knapp 22.000 Euro pro Monat, Abgeordnete bekommen rund 8.750 Euro. Ausgezahlt werden die Bezüge jeweils 14 Mal pro Jahr.

Die Koalitionsgespräche von Kurz mit der rechten FPÖ sind rund zwei Monate nach der Wahl offenbar auf der Zielgeraden. Kurz hatte sich eine Vereidigung der neuen Regierung vor Weihnachten gewünscht.