BANGKOK: Die King Power Group investiert in den Fußballnachwuchs. Sie lässt bis zum Jahr 2022 landesweit an 100 Schulen Kunstrasen-Fußballplätze errichten. In diesem Jahr sollen die ersten 20 Plätze eingeweiht werden.

Der Duty-Free-Anbieter auf Thailands Flughäfen will mit seinem Projekt „King`s Power, Thai Power“ Schüler zum Fußballspielen bewegen. Das Unternehmen fördert bereits den Fußballnachwuchs mit den Projekten „Fox Hunt“ und „King Power`s Cup“ und lässt Jugendliche in England trainieren und dort die Schule besuchen. Der Konzern besitzt den englischen Erstligisten Leicester City und seit Kurzem den belgischen Zweitligisten OH Leuven.