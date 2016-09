CHIANG MAI: Auf dem sozialen Netzwerk Facebook sorgte ein Foto für Aufsehen, auf dem ein Mann zu sehen ist, der an der Maya Shopping Mall mit Kissen und Decke mitten auf der Straße vor der Haltelinie einer roten Ampel schläft.

Das Foto wurde Tausende Mal geteilt und rief schließlich die Polizei auf den Plan. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen thailändischen Kunststudenten der Chiang Mai University handelte. Er erhielt eine polizeiliche Vorladung und wurde verwarnt. Die Beamten betonten, dass seine Aktion zwar nicht illegal, jedoch sehr gefährlich sei.

Der Student erklärte, dass das Foto im Rahmen eines Kunstprojekts entstand, das aus einer Serie von Bildern besteht, die ihn beim Schlafen an verschiedenen Orten des öffentlichen Raums zeigen und keine politische Absicht dahinterstehe. Mit den Aufnahmen will er verdeutlichen, dass er jederzeit überall schlafen könne. Unter anderem schlief er bereits auf den Treppen des Doi Suthep und am Thapae Gate.

Die Polizei kontaktierte daraufhin den Dozenten des Studenten, der die Wahrheit seiner Aussage bestätigte. Der Akademiker erhielt daraufhin eine Verwarnung, dass er so ein gefährliches Projekt zugelassen habe. Dem Studenten teilten die Beamten mit, dass er sich bei zukünftigen Foto­shootings erst eine polizeiliche Erlaubnis einholen soll und dass die Beamten dann im Gegenzug gegebenenfalls den Verkehr sperren, damit keine ähnliche Gefahrensituation entsteht.