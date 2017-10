Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

KECSKEMET (dpa) - Das Gericht in Kecskemet hat den Mordprozess wegen des Erstickungstodes von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster in Ungarn ausgeweitet. Angeklagt ist nun auch ein 30-jähriger flüchtiger Afghane, den die Staatsanwaltschaft als den eigentlichen Organisator der tödlichen Schlepperfahrt im August 2015 betrachtet.

Der Lkw mit den Toten im Laderaum war bei der österreichischen Ortschaft Parndorf nahe der ungarischen Grenze gefunden worden. Die Opfer waren bereits auf ungarischem Gebiet in dem unbelüfteten, verschlossenen Fahrzeug qualvoll erstickt. Der Fall löste weltweit große Erschütterung aus.

Die drei neuen Anklagen wurden am Montag in das seit Juni laufende Verfahren einbezogen. Insgesamt sind nun 14 Männer wegen verschiedener Schlepperdelikte angeklagt. Vier von ihnen - ein Afghane und drei Bulgaren, die inhaftiert sind - werden wegen der Todesfahrt von Parndorf auch des mehrfachen Mordes beschuldigt.

Gegen den flüchtigen Afghanen und zwei weitere Bulgaren wird in Abwesenheit verhandelt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Schlepperei sowie das Quälen von Menschen vor, die in völlig überfüllten, für den Personentransport ungeeigneten Lastfahrzeugen nach Deutschland oder Österreich gebracht werden sollten.

Der flüchtige Afghane soll seinem schließlich in Ungarn verhafteten Landsmann Weisungen erteilt und die Passage der Flüchtlinge über die serbisch-ungarische Grenze organisiert haben. Bislang hatte der inhaftierte Afghane als Rädelsführer der Bande gegolten.

Wie aus Gerichtskreisen verlautete, wird sich der Prozess bis ins nächste Jahr hinziehen.