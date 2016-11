BANGKOK (dpa) - Kronprinz Maha Vajiralongkorn soll am Donnerstag offiziell zum König proklamiert werden. Das kündigte der stellvertretende Regierungschef Visanu Krue-ngam an.

Der 64-Jährige empfange den Regierungschef und andere Würdenträger am Abend in einer Audienz, die live im Fernsehen übertragen werde. Dabei soll er die Thronfolge formell annehmen und wäre dann ab sofort König. Die eigentliche Krönung findet erst nach Ende der Trauerzeit für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej in einem Jahr statt.