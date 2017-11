Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

PHUKET: Nach den Regenfällen und Überschwemmungen auf Phuket inspizierten Fischereibeamte die Krokodilfarmen der Insel, um die Sicherheit für Einheimische und Touristen sicherzustellen.

Bei ihrem Besuch zeigten die Beamten Möglichkeiten zur Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen in Krokodilfarmen auf, um zu verhindern, dass die Reptilien in umliegende Gewässer entkommen können. Für den Fall von schweren Überflutungen schlugen sie Evakuierungspläne vor. Es gibt vier Unternehmen mit etwa 500 Krokodilen im Landkreis Muang Phuket und im Bezirk Thalang. Ein Krokodil befindet sich in Privatbesitz. Den Beamten zufolge, haben die fünf Besitzer der Krokodilfarmen auf Phuket angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es sei sehr schwer für die Reptilien zu entkommen, auch im Falle von Überschwemmungen.