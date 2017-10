Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.17

Foto: The Nation

PHETCHABUN: Bei Hochwasser ist aus einer illegal betriebenen Farm ein zwei Meter langes, etwa acht Jahre altes Krokodil entkommen.

Bewohner hatten das Reptil auf einer Straße in der Nähe des Dorfes Ban Rai Nua gesehen und die Behörden alarmiert. Das Tier soll aus der Kiat Farm entkommen sein, als das Gelände überflutet wurde. Offenbar hatte das Krokodil durch ein Ventilationsloch in der Mauer flüchten können. Mitarbeiter des lokalen Fischereibüros und der Gemeindeverwaltung kontrollierten die seit 30 Jahren betriebene Kiat Farm. Dort leben in zwei Teichen rund 100 Reptilien. Doch der Besitzer konnte keine Genehmigung vorweisen. Er sagte aus, er habe vergessen, seine Lizenz zu erneuern. Die Farm wurde geschlossen, die Krokodile beschlagnahmt. Auf den Besitzer wartet eine Haft bis zu einem Jahr und/oder eine Bußgeld bis zu 40.000 Baht.