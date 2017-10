Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.17

Eine Zuschrift zur Kurznachricht „Delfinkreisel-Abriss auf Eis gelegt“:

Seit 30 Jahren komme ich nach Pattaya und seit 13 Jahren wohne ich ständig hier. In dieser Zeit habe ich schon viele Bausünden erlebt, vor allem in der Verkehrsführung. Jedoch den „Delfinkreisel“ plattzumachen, das wäre der absolute Höhepunkt. Allein die Wasserspiele sind ein Wohl für Auge und Seele. Sind in der City Hall nur noch inkompetente Beamte am Schreibtisch? Ein großer Kreisverkehr, Platz wäre vorhanden, hält doch den Verkehr fließend. Die tödlichen Unfälle der Vergangenheit wurden doch nur von betrunkenen Verkehrsteilnehmern verursacht. In meiner Heimatstadt in Deutschland wurden bereits in den 80er Jahren große Ampelkreuzungen in Kreisverkehre umgebaut – seit dieser Zeit, fast Null Unfälle! Also, werte Stadt- und Verkehrsplaner, strengt bitte mal eure „grauen Zellen“ mächtig an!

Hans Breidler, Naklua

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!

