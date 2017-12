Von: Björn Jahner | 17.12.17

BANGKOK: Was für unsere Großeltern noch selbstverständlich war, ist im modernen Zeitalter der Leistungsgesellschaft in Vergessenheit geraten: das Mittagsschläfchen. Doch mit dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein in der trendbewussten Mittelschicht, gilt „Powernapping“, wie das kurze Nickerchen am Nachmittag heutzutage genannt wird, inzwischen als hip. Nachfolgend vier Tipps zum Energietanken zwischendurch.