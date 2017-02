Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.17

BERN: Nachdem am Samstagabend von der Hausbesetzer-Szene in Bern zum wiederholten Mal gewalttätige Proteste ausgingen, war die Polizei erneut mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert. Während der Krawalle wurde die Situatuion von den Ordnungshütern als äußerst gefährlich eingestuft und insbesondere das Potenzial der Gewaltbereitschaft der Randalierer als sehr radikal beurteilt. Die Gesetzeshüter in Bern nahmen lediglich sechs der Angreifer fest. Von weiteren Festsetzungen wurde abgesehen, um unbeteiligte Dritte nicht zu gefährden, so ein Polizeisprecher.



Während der Straßenschlacht, bei der 10 Polizisten und mehrere Gewalttäter zu Schaden kamen, wurden sechs Personen in Gewahrsam genommen, von denen mittlerweile aber alle wieder auf freiem Fuß seien, so der Sprecher weiter. Nach Auskunft der Behörden werde gegen sie jedoch weiter ermittelt.

Bereits am Mittwoch war es in der Hausbesetzer-Szene zu ersten Protesten gekommen, die später in Gewaltorgien mit erheblichen Sachbeschädigungen ausarteten und das Einschreiten der Polizei notwendig machten. Die Krawalle flammten danach mehrfach wieder auf und wurden teils unter Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst.



Nach den Ereignissen am Samstagabend bleibt die Berner Polizei in Alarmbereitschaft versetzt und beobachtet die Situation intensiv, da erneute Proteste angekündigt worden seien, führte der Polizeivertreter weiter aus. Die Berner Stadtverwaltung appellierte derweil an die Vernunft der Protestler und forderte diese auf, ihre Anliegen in einen demokratischen Dialog einzubringen und auf Gewalt zu verzichten.