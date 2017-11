Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

LAMPANG: Nach dem Tod eines Transvestiten infolge einer Brustoperation in einer illegalen Klinik für plastische Chirurgie in Lampang haben die Behörden scharfe Kontrollen angeordnet.

Am Highway zwischen Lampang und Chiang Mai überprüften Polizei und Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde die PM Clinic: Dort operierte eine Krankenschwester. Bei der Razzia hatte sich ein Patient einer Laserbehandlung unterzogen. Der Mann wollte jünger aussehen und eine helle Haut bekommen. Die Einsatzkräfte stoppten die 32-jährige Krankenschwester, die für den Eingriff keine Qualifikation und für ihre Klinik weder einen Arzt noch Dokumente vorweisen konnte. Die Frau muss mit einer mehrjährigen Haft und einem Bußgeld bis zu 50.000 Baht rechnen.

Der Transvestit war nach einer Brustoperation am 28. Oktober bewusstlos geworden und in das Provinzkrankenhaus Lampang eingeliefert worden. Dort starb der Patient am folgenden Tag. Die Inhaberin der Klinik für plastische Chirurgie hat sich inzwischen der Polizei gestellt. Auch diese Klinik hatte keine Betriebsgenehmigung, auch in dieser Klinik operierte kein approbierter Arzt. Inzwischen haben mehrere Patientinnen bei der Polizei Anzeige erstattet. Seit ihrer Operation klagen sie über Infektionen und weitere Beschwerden.

In den letzten Jahren hat es wiederholt Skandale um illegale Schönheitskliniken gegeben. Patienten wurden nicht fachgerecht behandelt, mehrere starben nach einer Operation. Da stellt sich die Frage, warum Behörden nicht rechtzeitig eingreifen und diese Kliniken bereits bei der Eröffnung schließen.